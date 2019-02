Dačić: Odluka Prištine o taksama je politička VIDEO

Sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji počela je u Njujorku. Stavove Srbije zastupa šef diplomatije Ivica Dačić.



Sjednica je počela razmatranjem izvještaja o Sudanu.

U drugom dijelu sjednice, Savjetu se obratio šefa Unmika Zahir Tanin. Tanin poručuje da je dijalog neophodan, a da sadašnji razvoj odnosa Beograda i Prištine komplikuje atmosferu dijaloga.

Ivica Dačić je obraćanje počeo zahvaljivanjem generalnom sekretaru UN na izvještaju, kao i Ekvatorijalnoj Gvineji na tome što je ovu temu uključila u dnevni red SB UN.

"Mi smo sjednicu tražili da bismo obezbijedili mir u regionu", rekao je Dačić.

"Vjerujem da možemo da nađemo zajednički jezik i da više tema KiM ne bude tema Savjeta bezbjednosti. Međutim, mi smo daleko od toga. Sada smo na prekretnici i zato je važno da razgovaramo. Pregovori Beograda i Prištine traju sedam godina i napravili smo napredak. Svi znamo zašto su pregovori zaustavljeni. Mogu da kažem da se Srbija uzdržala od jednostranih poteza, iako nije došlo do formiranja ZSO, kao i poslije otimanja Trepče. Do blokade rezgovora došlo je do taksi Prištine", kaže Dačić.

Srpski ministar je skrenuo pažnju i na nelegalno formiranje tzv. Vojske Kosova, što je sve dovelo do dodatne nestabilnosti regije.

"Odluka Prištine o taksama je politička, a cilj je da se zaustavi dijalog", rekao je Dačić.

Dačić je ukazao i na prijetnju upada kosovske policije na Sjever, što takođe nije u skladu sa postojećim zakonima.

"S obzirom da se pokazalo da bez posljedica mogu da preduzimaju i sprovode jednostrane destabilizujuće odluke i mjere, da krše postignute dogovore i silom upadaju na teritoriju sa većinskim srpskim stanovništvom, Priština nastavlja sa takvim djelovanjem. Tako smo danas suočeni sa situacijom da ne samo da nije formirana Zajednica srpskih opština, već se nakon upada ROSU na sjever Kosova, u novembru prošle godine, i uvođenja drakonskih taksi na srpske proizvode, kao i hapšenja četvorice Srba u Kosovskoj Mitrovici u brutalnoj akciji ROSU, nastavlja sa daljim pokušajima preuzimanja sjevera Kosova, zahtjevima za tzv. ujedinjenjem sjevernog i južnog dijela Kosovske Mitrovice. Ovi jpredstavljaju ništa drugo do još jedan pokušaj zastrašivanja Srba koji tamo žive, paravan za potpuno preuzimanje srpskog dijela grada tako da Srba tamo više ne bude, kao što ih i nema u južnom dijelu Kosovske Mitrovice", rekao je Dačić.

On je dodao je Priština nastavlja da ugrožava sve što su se EU i drugi međunarodni činioci trudili da se postigne, kroz dijalog i regionalno povezivanje.

"Kako onda očekivati da se poštuje bilo kakav dogovor ako se ne poštuju osnovni principi na kojima počiva savremena Evropa. Dozvolite mi da ukažem još jednom na to koliko je nezamisliva odluka da se zabrani protok robe, kapitala i ljudi u 21. ijzbog nezadovoljstva u vezi sa nekom političkom odlukom", rekao je Dačić.

Ministar spoljnih poslova Srbije je podsjetio i na neadkvatne reakcije Prištine nakon sukoba oko Uneska i Interpola. On je pozdravio aktivnosti “Specijalizovanih vijeća i Specijalizovanog tužilaštva“ na saslušanju pojedinih lica sa KiM.

"Izvjesno je da postoje brojni dokazi o zločinima koji su počinjeni, a sada je najvažnija stvar da se najzad u nekoj sudskoj instanci privode ljudi na saslušanje i sa krivičnim prijavama za zločine nad Srbima i ostalim nealbancima, što do sada nikad nije urađeno", rekao je Dačić.

Srpski ministar da je izrazio nezadovoljstvo zbog činjenice da je za savjetnika premijera tzv. Kosova imenovan ratni zločinac Suljejman Seljimi, što je osudio i američki ambasador u Prištini.

"Da li stalni napadi na povratnike i njihovu imovinu, pritisci i nasilje niskog intenziteta, diskriminacija i netolerancija, vama govore da je cilj, proklamovan ijdvadeset godina, zaista i ostvaren ili smo spremni zarad političkih ciljeva i strateških konsideracija da -zatvorimo oči- nad onim što se dešava i tvrdimo da je situacija -mirna i stabilna-"?, rekao je Dačić.

U dijalogu je bilo zaključeno da cće pitanje imovine takođe biti tema, rekao je Dačić.

"Nezavisno od toga, Priština je donijela jednostranu odluku da konfiskuje imovinu rudnika Trepča. Želio bih da podsjetim da iako je tzv. Kosovo članica Svjetske banke i MMF, Srbija je do danas otplatila 750 miliona USD kredita i treba da otplati još više od 200 miliona USD duga koji se odnose na korisnike sa KiM. Ako vecć Srbija otplaćuje te dugove, kako onda Kosovo nije dio Srbije?", zapitao se Dačić.

Kako je ranije najavljeno u programu rada Savjeta bezbjednosti UN za današnji dan, na sjednici će se raspravljati o novom tromjesečnom izvještaju o radu Unmika.

Osim zalaganja za očuvanje redovne dinamike i formata sjednica Savjeta bezbjednosti o radu UNMIK-a, kao i podrške radu ove misije u nesmanjenom obimu i sa neizmijenjenim mandatom, Dačić će u izlaganju dati osvrt na izvještaje generalnog sekretara UN Antonija Guteresa.

Održavanje sjednice bilo je neizvjesno do posljednjeg momenta, jer su se SAD, Velika Britanija, Njemačka i Poljska, protivile da se redovni tromjesečni izvještaj generalnog sekretara UN o Kosovu i Metohiji nađe na dnevnom redu sjednice.