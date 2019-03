Dačić: Neke evropske zemlje igraju dvostruku igru u slučaju Kosova

"Ne mislim da Sjedinjene Američke Države igraju dvostruku igru u slučaju Kosova, ali neke evropske zemlje to rade, jer ne žele da se brzo postigne dogovor", izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, ali nije precizirao o kojim državama je riječ.

Dačić je novinarima u Beogradu rekao da se raduje dolasku u Srbiju američke delegacije na čelu sa Dejvidom Hejlom, jer će imati priliku da im prenese stavove Srbije.

Smatra da angažovanost SAD ne može da zamijeni pregovarački proces, ali da može da pomogne njegovom odblokiranju, ako se ukinu takse Prištine.

"Mnogo delegacija je iz SAD već dolazilo, svi krenu u Prištinu pa svrate i kod nas. Što se nas tiče, ne moraju da dolaze u Beograd, neka riješe sa Prištinom da se ukinu takse i mi idemo dalje", poručio je Dačić u Palati Srbija nakon sednice Međuvladinog komiteta za saradnju između Srbije i Rusije.

Primijetio je da se prustip SAD prema Srbiji promijenio i da se na Srbiju više ne gleda kao na "lošeg momka", kao i da SAD ne mogu da shvate kako je moguće da Priština neće da ih posluša i ukine takse.

"I meni je to nevjerovatno, i pomalo sumnjivo, ali ne mislim da SAD igraju dvostruku igru. Ali, to čine neke evropske zemlje jer ne žele da se dogovor postigne brzo i na principima na kojima se do sada razgovaralo i u kojem oni nisu vodeći", rekao je ministar Dačić.

Šef srpske diplomatije je istakao i da ga "duboko vrijeđa" stav da Srbija treba da prestane da lobira za povlačenje priznanja Kosova.

"Svi koji dođu sa takvom temom, čuće odgovor: sve dok se ne vrati stanje u broju zemalja koje su priznavale Kosovo kao nezavisno prije Brisela Srbija neće stati", poručio je Dačić.

"Nismo se u Briselu dogovarali da Kosovo bude član međunarodnih organizcija, ali ako to bude dio razgovora, to je onda druga stvar", podvukao je Dačić.