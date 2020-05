Dačić: Mira mi je rekla da se okanem Slobe

Osvrnuo se na teške momente u stranci poslije 5. oktobra, kada bi najlakši potez bio odustajanje, ali je pokazao da je veliki borac.

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić u ispovijesti u kojoj je otvorio dušu rekao je da mu Mira Marković nije zamjerila raskid sa politikom Socijalističke partije Srbije, koju je postavio njen suprug Slobodan Milošević.

- Moj posljednji razgovor sa njom je bio nakon predsjednikove smrti i tada mi je rekla da ne bi trebalo da se obazirem na prethodni period, da ona nema šta da mi zamjeri jer me nije gurala u životu, a da su je izdali upravo oni koje je gurala. Ja sam bio korektan prema toj porodici, bez obzira na to što je tu bilo nekih nesuglasica. Lakše nam je da kažemo da su žene za sve krive, ali upoznao sam u životu žene koje su imale i veći uticaj na muževe nego što je to imala Mira Marković - bio je iskren Dačić.

- Prije svake konferencije za štampu sam zvao Miloševića da mu kažem šta bi novinari mogli da ga pitaju i kako bi trebalo da odgovori. On je, za razliku od većine, bio najkorektniji i uvijek se javljao na telefon, znao je da je važno to što radim. Možda mi je to davalo neku snagu koju tada u partiji objektivno nisam imao - prisjeća se šef diplomatije.