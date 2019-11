Dačić: Gana povukla priznanje Kosova

Gana je 16. zemlja koja je povukla priznanje Kosova, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.





Dačić je za televiziju Prva rekao da je u toku vikenda stigla nota iz Ministarstva spoljnih poslova te zemlje, u kojoj se navodi da Gana povlači priznanje Kosova.

"To je do sada najveća zemlja koja je to učinila, ima 30 miliona stanovnika, tri puta je veća od Srbije. Gana je bila i tradicionalni prijatelj Jugoslavije", rekao je Dačić i ponovo najavio da će do kraja godine biti još povlačenja priznanja.

On je rekao da su razgovori sa Ganom trajali dosta dugo, da se razgovaralo na svim nivoima, da su sa predstavnicima te zemlje razgovarali i predsjednik Srbije, predsjednica parlamenta, te on kao ministar spoljnih poslova.

"Gana je ozbiljna zemlja i nota koju su oni napisali je bolja nego da smo je mi napisali. Već u drugoj rečenici stoji da je Gana donela odluku da povuče priznanje Kosova, da smatra da je odluka prethodne vlade Gane o priznanju Kosova kao nezavisne države pogrešna i da je predsavljala kršenje Helsinške povelje i Rezolucije 1244, kao i da će oni poštovati rezultate dijaloga", rekao je Dačić.

On je istakao da je Gana jedna od značajnih zemalja Afrike.

"Podsetiću da su prištinski zvaničnici jurili njih po hodnicima u UN, čak su objavljivali i na fejsbuku da su se sa njima sreli", rekao je Dačić.