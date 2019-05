DAČIĆ bio u rezidenciji predsjednika kad je ispred ekplodirao AUTOMOBIL-BOMBA

Ivica Dačić, šef diplomatije Srbije, zadesio se usred terorističkog napada u Somaliji.

Šef diplomatije Srbije juče ujutru je bio na sastanku sa predsjednikom Somalije u predsjedničkoj palati u Mogadišu kad je ispred rezidencije eksplodirao automobil pun eksploziva, saznaje Kurir. U napadu je poginulo najmanje šestoro ljudi, dok je njih 13 povređeno.

Ivica Dačić je danima unazad na službenom putu u Africi, a prema planu posjete, bilo je predviđeno da se diplomatska ofanziva Ministarstva spoljnih poslova završi u Somaliji. Delegacija iz Srbije je bila dva dana u Somaliji, a posljednjeg dana posjete, juče, Dačić je imao sastanak s predsjednikom države Muhamedom Abdulahi Muhamedom.

Dok je Dačić sa domaćinima razgovarao u predsjedničkoj palati, ispred rezidencije je došlo do terorističkog napada - eksplodirao je automobil-bomba pun eksploziva koji je vozio samoubica.

Svi svjetski mediji su odmah prenijeli vijest - u eksploziji je povređeno više od 13 ljudi, uključujući i dva poslanika somalske skupštine, dok je tjelohranitelj jednog od njih poginuo. Poginulo je najmanje šestoro ljudi, većinom vojnika. Automobil-bomba je eksplodirao kod bezbjednosnog punkta kod predsjedničke palate dok su vojnici obavljali bezbjednosne provjere vozila na glavnom putu. Odgovornost za napad, javljaju mediji, preuzela je somalijska ekstremistička pobunjenička grupa Al Šabab, navodeći da su na meti bila vozila s vladinim zvaničnicima.

Dačić u razgovoru za Kurir kaže da su „jedva pretekli“.

"Ovdje (u Somaliji) jedva pretekosmo. Automobil-bomba ispred predsjedničke palate dok smo bili na sastanku. Ima mrtvih u napadu," naveo je Dačić.

On je dodao da su oni u predsedničkoj palati čuli eksploziju, ali da se on nije nimalo uplašio.

"To je puklo... Predsjednik Somalije se štrecnuo, a ja ništa. Kažem: „Navikli smo mi na to, nas su bombardovali“, a on će na to: „Da su ovde bili neki sa Zapada, pobjegli bi glavom bez obzira“ - navodi on, kao i da nije bilo evakuacije zaposlenih i gostiju u predsjedničkoj palati.

Dačić je noć pred sastanak spavao u Mogadišu i kaže da je prvi ministar na svijetu koji je to uradio. Razlog leži u činjenici da pomenuta ekstremistička grupa Al Šabab često izvodi bombaške napade u Mogadišu blizu predsjedničkog kompleksa i u hotelima u kojima često borave zvaničnici vlade i stranci.

"Ja sam prvi ministar na svijetu koji je spavao u Mogadišu," dodao je Dačić.

Kako je poseta Somaliji bila posljednja u Dačićevoj agendi, prema ranije utvrđenom planu, on je odmah nakon sastanka krenuo za Srbiju.