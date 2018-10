Da me tuku motkama, neću priznati Kosovo

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da ne zna šta je to što EU želi od Srbije po pitanju KiM, procijenio da ni sami, vjerovatno, to ne znaju, ali je ponovio da nema govora o tome da prizna kosovsku nezavisnost.

Vučić je to rekao nakon sastanka sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Dejvidom Mekalisterom, kojeg je, kako je prenio na zajedničkoj pres-konferenciji, obavijestio o „ne mnogo dobrim“ stvarima i situaciji na Kosovu i Metohiji.

Rekao je da je 10. oktobra 2000. dan otkako nije formirana Zajednica srpskih opština, što je bila jedina obaveza Prištine iz Briselskog sporazuma, dok je Srbija sa svoje strane ispunila sve obaveze.

"Što se tiče međunarodnih faktora, rekao sam da nemam pojma šta hoće od Srbije, ali Srbija neće da prizna nezavisnost Kosova, kako bi oni voljeli, pa makar me mlatili motkama po glavi", naglasio je Vučić.

"Dobro je da imamo mir i neku vrstu stabilnosti. A do kada će to da traje, niko ne zna. Mi hoćemo da odbranimo mir, ali za tango je potrebno dvoje", rekao je Vučić.

"Mi ćemo učiniti sve da sačuvamo mir. Rekao sam Mekalisteru da ne znam šta se očekuje od Srbije. Nikada neću prihvatiti nezavisnost Kosova. Mi smo spremni da razgovaramo, i uvijek dijalog moramo da pretpostavimo drugačijem rješavanju problema. Ali to ne zavisi samo od Srbije", objasnio je Vučić.

Kad je riječ o poziciji Srbije, dosta mu je, kaže, ćutanja i ponižavanja Srbije.

Neće se "Kosovska vojska" šetati sjeverom Kosova

Kosovska vojska se neće šetati sjeverom Kosova, poručio je Vučić. Upitan o izjavi Ramuša Haradinaja da će kosovske bezbjednosne snage ubuduće moći da se kreću i sjeverom Kosova, bez ikakvih ograničenja, Vučić je rekao da nije vidio tu izjavu, ali da je vidio da su mnogi izjavili da svako može da se kreće kuda hoće, ali da to neće tako moći. Ponovio je da naoružane bezbjednosne snage Kosova na sever pokrajine mogu da uđu uz dva uslova — uz saglasnost NATO-a i lokalne, odnosno srpske zajednice.

"Da ste dobili podršku NATO-a uopšte ne sumnjam. Mogu da pričaju šta hoće. Što se tiče drugog uslova, on sigurno nije ispunjen, jer niko nije dao dozvolu za upad", rekao je Vučić.

Kako kaže, Haradinaj priča o kosovskoj vojsci i sjeveru Kosova, a nema očigledno nikakvo pravo na to: "Neće se Kosovska vojska šetati sjeverom Kosova".

Usvajanje izvještaja jasnom većinom — jasna podrška Srbiji

Predsjedavajući Komiteta za spoljne poslove i izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Dejvid Mekalister izrazio je nadu da će izvještaj o Srbiji biti usvojen sa velikom većinom, kako bi se pokazala podrška evropskom putu Srbije.

Mekalister je rekao da je posjeta uslijedila u pravo vrijeme, jer 9. oktobra u Komitetu za spoljne poslove Evropskog parlamenta treba da bude usvojen njegov izvještaj o Srbiji. Najavio je da će Evropski parlament o izvještaju imati debatu 28. ili 29. novembra u Briselu.

On je istakao da je došao u Beograd kako bi razgovarao o nekim pitanjima i da razmjeni mišljenje.

"Dobro je čuti šta srpski predsjednik ima da kaže, ne samo o dešavanjima u Srbiji, već i regionu. Ovdje sam da razgovaram o konačnim detaljima izvještaja", kazao je Mekalister.

On je naglasio da vjeruje u posvećenost Srbije evropskom putu, i kazao da će to biti istaknuto u njegovom izvještaju kao nešto što se ne dovodi u pitanje.

Mekalister je objasnio da je pristupni proces, i usaglašavanje sa pravnim tekovinama EU naporan posao.

"Otvoreno je 14 poglavlja i Srbija nastavlja sa putem u EU. Srbija je na pravom putu", naglasio je on.

Nekoliko poglavlja su tehnički spremna za otvaranje, ukazao je on i izrazio nadu da će moći da budu otvorena na međuvladinoj konferenciji 10. decembra u Briselu.

"Kao izvjestilac mogu da kažem što se više otvori to je bolje, jer će to biti ohrabrujući signal za Srbiju da nastavi reforme"", rekao je on ukazujući da je veoma važan napredak u poglavljima 23 i 24, kao i kontinuirani koraci u poglavlju 35.

Mekalister je kazao da voli da dolazi u Srbiju i Beograd i sastaje se sa toliko političkih predstavnika koji su postali i prijatelji, te da je počastvovan što je u društvu šefa Delegacije EU Sema Fabricija i novog ambasadora Njemačke Tomasa Šiba.