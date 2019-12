Da li će Srbija uvesti hemijsku kastraciju za pedofile?

Otmica Monike Karimanović (12), djevojčice iz Suvog Dola kod Niša, za koju se sumnjiči Ninoslav Jovanović (46), poznatiji kao Malčanski berberin, inače, višestruki silovatelj i povratnik, iznova je pokrenula pitanje uvođenja hemijske kastracije u Srbiji. Međutim, kako za Telegraf.rs kažu u Ministarstvu pravde, ona ne može da postoji kod nas.

Iako se ona nekoliko puta razmatrala, nju u Srbiju nisu "uvele" ni mala Kaja, Tijana Jurić, Ivana Podraščić, mala Anđa iz Vratarnice kod Zaječara...

Po svemu sudeći, neće ni Monika koja je, da podsjetimo, nestala u petak, 20. decembra 2019. godine kada je ujutru krenula u školu. Danas je sedmi dan potrage za njom, a najozbiljniji trag policija je pronašla u sredu kada je i objavljeno da ju je najverovatnije oteo Ninoslav Jovanović, koji je već ležao u zatvoru od 2006. do 2018. zbog silovanja i zlostavljanja maloljetnice.

Prinudna kastracija u Srbiji nije uvedena jer zvanična inicijativa iliti predlog za to nikada nije stigla u Ministarstvo pravde, bez obzira na niz tragičnih događaja nad maloljetnicama. Naime, kako su više puta godinama unazad ponavljali u ovom ministarstvu, da je postajala takva inicijativa, Radna grupa bi to uzela u razmatranje.

U međuvremenu, tačnije 1. decembra 2019. godine počela je primjena doživotne kazne zatvora koja nemilosrdno kažnjava počinioce najsvirepijih zločina, a među kojima je i silovanje sa smrtnim ishodom, bez obzira na to ko je žrtva, i silovanje djeteta bez obzira na ishod.

To je ujedno i jedan od razloga što je naša zemlja daleko od uvođenja kastracije.

- Kada je u pitanju prinudna kastracija, ona ne može da postoji u našem krivično-pravnom sistemu, jer se smatra za surovo i nečovječno postupanje, koje je zabranjeno Ustavom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Međutim, u nekim državama postoji mogućnost dobrovoljne kastracije - kažu u Ministarstvu pravde za Telegraf.rs i podsjećaju da je od 1. decembra počela primena doživotne kazne zatvora:

- Кako bi se adekvatno kaznili počinioci najsvirepijih zločina, prije svega ubica trudnica i djece, od 1. decembra 2019. počela je primjena doživotne kazne zatvora. Ministarstvo ukazuje da za najteže zločine u koje spadaju ubistvo, silovanje dece i trudnica, za šta je zaprećena doživotna kazna zatvora, ne postoji mogućnost uslovnog otpusta. Takođe, silovanje djece posebno tretira Zakon o posebnim merama za sprječavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloljetnim licima, poznatiji kao Marijin zakon, donesen 2013. godine, koji je uveo registar pedofila.

Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće kaže da mnoge zemlje imaju hemijsku kastraciju jer većina silovatelja, kada izađe iz zatvora, ponovi djelo.

- U većini zemalja zakoni su takvi da je potrebna saglasnost osobe koja treba da se kastrira, međutim, ima slučajeva i gdje oni sami traže jer su svjesni da ne mogu da iskontrolišu nagon. Ima i onih koji ne traže, ali kada im se ponudi, oni prihvate. Hemijska kastracija bi možda smanjila ovakve događaje - kaže Vesna Stanojević koja se pita zašto je Jovanović uopšte izašao iz zatvora:

- Ko je njega pustio iz zatvora? To su latentno opasne osobe. Nije on ukrao nešto, pa da kažemo neće opet. Takve osobe to rade nagonski.

Hemijska kastracija predstavlja medicinski treman injekcijama, čime se potiskuje seksualni nagon. Riječ je o androgenim blokadama koje se daju na šest mjeseci i koje sprečavaju da se ponovi seksualni akt. Naime, lijekovi koji se ubrizgavaju pod kožu izazivaju smanjenje lučenja testosterona a manjak ovog muškog hormona dovodi do gubitka seksualne želje.

Ovu kaznu za prestupnike, koji drugi put ponove ovakvo djelo, prva je 1996. godine uvela Kalifornija.

Hemijska kastracija pedofila na dobrovoljnoj osnovi primenjuje se u Makedoniji, Norveškoj, Švedskoj, Rusiji, Danskoj, Belgiji, Švajcarskoj, Španiji, Velikoj Britaniji, a van Evrope u Izraelu i u nekoliko država SAD. U Poljskoj je hemijska kastracija obavezna za sve koji su silovali dijete do 15 godina ili članove svoje porodice, a obavezna je i u Luizijani.