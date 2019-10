N. G (59), čuveni pekar i buregdžija iz Novog Pazara osuđen je danas pred Višim sudom u ovom gradu na devet godina zatvora pošto je proglašen krivim za krivično djelo obljuba nad detetom.

Inače, za ovo krivično djelo predviđena je kazna od 5 do 12 godina.

I Tužilaštvo i branioci imaju pravo žalbe na ovu presudu.

N.G. je uhapšen septembra prošle godine zbog sumnje da je mjesec dana ranije u nekoliko navrata u Novom Pazaru obljubio maloljetnog dječaka.

On je tada dječaka kolima odvodio do periferije grada, odnosno do izletišta gdje ga je prisiljavao na odnose, a za to je dječaku davao novac.

Kasnije je dječak sve ispričao roditeljima, a oni su prijavili policiji.

