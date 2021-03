"Čuvajte mi sina" Posljednje riječi žene iz Leskovca koja je umrla poslije abortusa u privatnoj klinici

D.T. (32) iz Leskovca umrla je nepuna dva sata poslije abortusa u jednoj leskovačkoj privatnoj klinici, a abortus je obavljen iz zdravstvenih razloga, zbog čega je reagovala i policija, a naređena je i obdukcija.

Ova supruga i majka trogodišnjeg djeteta morala je na kiretažu jer joj je, tvrde njen suprug, sestra i brat, tako savjetavao upravo ginekolog, piše Jugmedia.

– Operacija je trajala od pola sata do 40 minuta. Iz ordinacije je moja žena izašla polusvjesna oko 20 sati, omamljena od totalne anestezije. Pomogao sam joj da uđe u automobil, malo smo vremena izgubili na kupovinu lijekova i otišli kući. Međutim, nije joj bilo dobro. Ustala je uz moju pomoć da ode do toaleta i skoro da se onesvijestila. Mislio sam da je zbog anestezije. Osvijestio sam je, ali ubrzo mi je pala na ruke – priča, prenosi Blic.

Dok je pokušavao da je osvijesti po drugi put uspio je da pozove njenog brata, koji je stigao “brzinom munje”.

– Kada je on stigao, stigla je i hitna pomoć i trudila se oko nje. Iako je naš sin spavao u drugoj sobi, nešto je glasno progovorio u snu i tog momenta ona se osvestila i pitala me da li je to on? Odgovorio sam potvrdno, a ona se okrenula svom bratu i rekla: Čuvajte mi sina”, To su bile njene posljednje riječi – priča suprug i otac sa tugom u glasu.

Hitna pomoć je prevezla ženu do Urgentnog centra, gdje su ljekari bezuspješno pokušali reanimaciju.

Iste večeri policiji je, po proceduri, prijavljen slučaj, a sutradan je suprug preminule žene dao izjavu.

– Moja supruga je imala problem sa kičmom, a u posljednje vrijeme i sa jednom nogom, pa je išla na terapije u Niš. Međutim, kada je utvrđeno da je trudna, terapije su morale da prestanu, pa su joj niški ljekari preporučili mirovanje. Tokom mirovanja morala je da se javi ginekologu u državnoj ustanovi koji joj je savjetovao da se izvrši abortus jer će joj u protivnom život biti ugrožen – objašnjava.

Možda je, kaže, ginekolog bio u pravu u vezi sa trudnoćom, kičmom i rizikom po život, ali prije kiretaže, tvrdi, isti ginekolog nije uradio nikakve analize.

– Imala je malu oteklinu na nozi. To je trebalo ginekologu da bude signal. Krvna slika i kolor dopler bi otrkrili i rizik za abortus – priča.

Iako obdukcioni nalaz još nije stigao, on je, kaže, načuo da je do smrti, odnosno, da je hirurški zahvat pokrenuo tromb, koji je iz noge otišao u pluća i izazvao smrt.

Kaže da mu je u policiji rečeno da će čekati odbukcioni nalaz, poslije čega će procijeniti da li ima dokaza za krivičnu prijavu, te da će ga obavijestiti.

– Kakav god bio obdukcioni nalaz, ja ću se ili pridružiti krivičnoj prijavi ili sam podneti krivičnu prijavu. Zato što već bolesnoj ženi nisu obavljene analize prije abortusa, zato što na papiru koji sam dobio prije izlaska iz privatne ordinacije ne piše da je moja supruga bila pod anestezijom, a jeste, čak ne piše ni da sam platio 130 evra za kiretažu. Jasno je meni da se ljekari međusobno štite, ali na meni je da pokušam. Nje nema, ali da više niko ne bude zavijen u crno zbog abortusa – tvrdi suprug.

Sličnim riječima su slučaj opisali sestra i brat nesrećne D.T. Svi oni tražili su da im se za sada ne objavljuju imena do podnošenja krivične prijave.