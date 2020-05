Čudan status Kona na Fejsbuku: Nevidljivi ljudi su izradom strategije...

Nevidljivi ljudi su izradom strategije borbe protiv Covid 19 u kojoj su rekli svima u našem društvu šta treba uraditi uspjeli da smanje umiranje od ove bolesti, rekao je Dr Predrag Kon.

On je na svom profilu na Fejsbuku napisao da je odrađen preventivni posao o kome niko ne bi ni znao. A onda je nastavio aludirajući na to da je stupa period "pred samo ukidanje ove profesije"...

- Nevidljivi ljudi su izradom strategije borbe protiv Covid 19 u kojoj su rekli svima u našem društvu šta treba uraditi uspjeli da smanje umiranje od ove bolesti. Istovremeno su neiscrpnim angažovanjem i aktivnim pronalaženjem kontakata odradili preventivni posao o kome niko ne bi ni znao... Moja je sreća što sam bio u prilici da ga predstavim i da se pred samo ukidanje ove profesije shvati koliko je zlata vrijedna. Posao je Epidemiologija i javno zdravlje, a vode je epidemiolozi, specialisti higijene i socijalne medicine... u Institutima i Zavodi a za javno zdravlje - napisao je Dr Kon.

Ranije danas, na konferenciji za medije Kon je naveo da i kada se ukine vanredno stanje, ostaju vanredne mjere.

- Stari će moći sa skidanjem zabrane kretanja da se kreću. U svjesti nam je da su oni najrizičniji, a zabrane kontakata važe za sve, ali prvenstveno zabrane kontakta sa njima. Koliko to bilo bolno za njih... Onog momenta kad virusa više ne bude bilo, kad se ne budu javljali ljudi koji treba da se testiraju, onda ćemo to i reći. To se može očekivati u junu, dakle poslije maja mjeseca. To ne znači da treba da se opuštamo - objasnio je Kon.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da se Kon oglašava na Fejsbuku i izazove dileme. Nedavno je objavio je na svom nalogu da je vrijeme da se povuče i "prepusti boljima da vode pandemiju", navodeći da su razlog za to napadi na njega i stručni tim na društvenoj mreži zbog prodiranja virusa korona u Gerontološki centar u Nišu.