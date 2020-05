Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa patrijarhom srpskim gospodinom Irinejem.

On je rekao da je posebno interesantno da se politika miješa u crkveno uređenje i duhovne stvari i da kao što se to ne čini u Srbiji, on očekuje da se tako nešto ne radi ni u Crnoj Gori.

- Neko pokušava da stvori novi crkvu u Crnoj Gori sa samo jednim razlogom, a to je da u narednih 10 godina nestane srpski narod - rekao je Vučić.

On je rekao da neće dozvoliti kidanje nacionalnog tkiva srpskog naroda, samo zato što je neko pomislio da se Srbi asimiluju i da se nada da patrijarh nije u pravu kada kaže da je moguće protjerivanje Srba.

- Mi ćemo biti uz svoj narod, a novih "Oluja" i progona srpskog življa neće biti - naglasio je Vučić i rekao da Srbija i Crna Gora moraju da budu bliske države.

- Mi Srbi tražimo samo jedno, da budemo svoji na svome. Niko nema pravo da ugrožava identitet srpskog naroda - istakao je on i rekao da je donesena odluka da se pomogne srpskim organizacijama u Crnoj Gori, svim osim političkim kako bi se očuvao identitet srpskog naroda.