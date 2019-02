Čitavo selo plakalo: Sahranjen mališan koji je izgorio u požaru

Pavle Batak (9), koji je tragično nastradao u požaru u mjestu Ljukovo nedaleko od Inđije, sahranjen je danas. Najbliži ožalošćeni, među kojima i mnogo djece, posljednji put su se oprostili od njega i ispratili devetogodišnjaka na vječni počinak.

Tragedija do koje je došlo u naivnoj dječjoj igri kada su Pavle, njegova braća Nikola (7), Miladin (5) i drug u štali zapalili sojinu slamu dogodila se u ponedjeljak, u dvorištu porodične kući u Ljukovu kod Inđije.

Vatra je zarobila hrabrog Pavla, koji je pokušavao da ugasi plamen, a braću i druga je poslao da pozovu pomoć. Komšije i njegova baba su odmah reagovali, ali je za njega bilo kasno.

Dječakov otac, koji je zajedno sa tijelom svog prvenca došao kući ispričao je kako mu je protekao posljednji dan sa sinom.

"Posljednji put kada sam ga vidio živog bio je razdragan i igrao se sa braćom. Kao i obično, rekao sam im da budu dobri, da ja idem nešto da odradim i da ću im donijeti sličice kada se budem vraćao. Nisam stigao da kupim sličice, žurio sam kući kada su me obavijestili za požar. To je ujedno i prvi put da me nije poslušao i prvi put da ja ne ispunim svoje obećanje", rekao je Vasa, a zatim zaplakao.

Cijela štala je, prema riječima komšija, bila puna sojine slame, jer se porodica Batak na nju grije.

"Sojina slama je dosta kalorična kao ogrev i puna je masti. Vatrogasci i mi smo pokušavali da dođemo do Paje, ali u prvim trenucima nismo uspijevali, je se plamen brzo širio."

Koliko je bilo vruće, govori činjenica da se raspadao čak i betonski dio krova. Pokušavali smo da izbacimo slamu, ali sve je bilo uzalud – ispričao je komšija Andreja, piše Blic.