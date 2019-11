Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je cirkus u vezi sa trovanjem članova kosovske izborne komisije prilikom prebrojavanja glasova iz centralne Srbije služio protiv lidera "Samoopredjeljenja" Aljbina Kurtija.

"To trovanje je smišljeno protiv neiskusnog Kurtija. Napravili su internu igru. I da ukinu tih 4.000 do 5.000 glasova, to ne bi uticalo na Srpsku listu, koja je dobila deset poslaničkih mesta. Nije Srpska lista bila meta, već je trebalo naškoditi imidžu Srbije u svetu i promeniti sliku u kosovskom parlamentu", rekao je Vučić novinarima u Parizu, gdje boravi u trodnevnoj posjeti i gdje se susreo sa predsjednikom Francuske Emanuelom Makronom.

On je dodao da je cilj da uđe NISMA (Bedžeta Pacolija), da se smanji broj mandata Kurtiju, a da potom sa strankom Ise Mustafe nametnu svog kandidata za premijera Vljosu Osmani (kandidata Demokratskog saveza Kosova).

Vučić je rekao da su takve igranke u toku i da u njima učestvuju i igrači iz svijeta.

"Očekujte još mnogo problema u formiranju parlamenta i vlade u Prištini", smatra Vučić.

On je izrazio zadovoljstvo zbog toga što je Srbija pokazala da bolje od ostalih razumije te primitivne trikove koji mogu da prođu na Zapadu.

"Dobro je što smo celom svetu ukazali na to i pokazali više znanja i pameti od onih koji su pomislili da bi neko stvarno trovao. U istoriju će ući taj cirkus kao najgora šarada i parada ludosti koju je neko ikada napravio. Stavili su pesticide, onda uzeli refleks za čišćenje nameštaja, da bi rekli eto otrova", rekao je Vučić.

Komentarišući poništavanje glasova iz centralne Srbije, Vučić je naglasio da će insistirati na tome da bude iznesena istina, da bi svijet vidio kakvi su lažovi u Prištini.

Odgovarajući na pitanje sa kim bi kvalitetnije mogao da pregovora, da li sa Kurtijem ili sa Osmanijevom, Vučić je odgovorio da to ne može da zna i da za Srbiju nema lakog razgovora, prenijeli su beogradski mediji.

"Ako vidite šta su njihove ideje i kako doživljavaju realnost, vidite koliko su daleko od nepristrastnog pristupa. To ugrožava mir. To će biti veliki problem za sve međunarodne predstavnike koji misle da nas dovedu na neke razgovore ili dijalog u budućnosti", rekao je Vučić.

Vučić je napomenuo da Srpska lista ima 10 od ukupno 120 poslanika, što nije malo, i da Srbija mora da razgovara sa legitimnim predstavnicima albanskog naroda, kao što Priština mora da razgovara sa legitimnim predstavnicima srpskog naroda, a ne da traži da pričaju sa nekima koje niko neće među Srbima.