Česti susreti predsjednika pokazatelj dobrih odnosa dvije zemlje

Redovnost susreta predsjednika Rusije i Srbije Vladimira Putina i Aleksandra Vučića pokazatelj je dobrih odnosa dvije zemlje, rekao je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin.

"Iako kažu da su svi ljudi braća, ipak su Rusi i Srbi istog porijekla i vjere i imaju zajedničku slavnu istoriju - dakle, Srbi i Rusi su dvostruka braća. Zato je i prirodno da su odnosi među našim zemljama ovako prijateljski", kaže Čepurin.

On je naveo za RTS da je današnja Putinova posjeta Beogradu izuzetno važna za obje strane, dodajući da se, prema pravilima međudržavnih posjeta, prvo razgovara o odnosima dvije zemlje, političkim, ekonomskim, kulturnim i drugim.

Čepurin je rekao da će ovog puta, kada bude razgovarano o ekonomiji, osim tradicionalnih tema, biti riječi i o inovacijama, što je veoma važno.

"Biće riječi o energetici. Imamo obimnu saradnju, tu su i poljoprivreda, infrastruktura, vojnotehnička saradnja... Ali će se pojaviti i nova važna komponenta - inovacione teme", rekao je Čepurin.

On dodaje da su to, prije svega, digitalne tehnologije, kosmos i mirnodopska nuklearna energija, koje su veoma važne za buduću saradnju dvije zemlje.

"Ako hoćemo da produbljujemo saradnju, od ključnog značaja je da uvodimo te savremene teme. To je važno za Srbiju da bi kvalifikovani kadar ostajao u zemlji, umjesto da emigrira. To je važno i radi razvoja savremene privrede i naše saradnje", naveo je Čepurin.

Osim bilateralnih tema, kaže Čepurin, važno mjesto će zauzeti i pitanja geopolitike.

"Situacija u svijetu je komplikovana i predsjednici će sigurno razmotriti ključne stvari, najvažnije svjetske probleme, pri čemu je, naravno, najvažniji region Balkana", rekao je Čepurin.

On je podsjetio da je Putin više puta govorio da je Rusija protiv toga da se u regionu stvara suparništvo i da treba nastojati da to bude region saradnje.

"Mi smo i protiv toga da se govori "ili-ili". Mislim da je sasvim moguće da ovaj region sarađuje i sa Zapadom i sa Rusijom i sa Istokom", istakao je Čepurin.

On je naveo da će jedna od tema sastanka biti i rješavanje kosovskog pitanja.

"Vidimo kakav se pritisak vrši na Srbiju po tom pitanju. Zato je kosovsko rješenja, bez sumnje, veoma važna tema", dodao je Čepurin.

On je podsjetio da će se desiti i jedan prijatan momenat, odnosno da će Putin uručiti Vučiću Orden Aleksandra Nevskog.

"To je jedno od najviših odlikovanja koja postoje u Rusiji. NJega izuzetno rijetko dodjeljuju stranim liderima i uopšte strancima. Mislim da će to biti prijatan i pozitivan momenat tokom posjete predsjednika Putina. To je i znak pažnje i odavanje priznanja predsjedniku Srbije i srpskom narodu", naveo je Čepurin.

On je dodao da je Aleksandar Nevski ikona ruske istorije i jedna od najpopularnijih ličnosti u ruskoj istoriji, te podsjetio na jednu od njegovih izreka "Bog nije u sili nego u pravdi" ili "Ko nam s mačem dođe, od mača će i poginuti".

"Mislim da će poseban značaj imati i razgovori u Hramu Svetog Save na kraju posjete", kaže Čepurin.

On je ocijenio da će najvažniji rezultat posjete biti potvrda obje zemlje da žele da razvijau strateško partnerstvo.

Čepurin kaže da Rusi i ruski predsjednik visoko cijene pažnju i ljubav sa kojom se srpski narod odnosi prema Rusiji.