Čepurin: Odgovorni za Krasnoščekove povrede će odgovarati

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin posjetili su danas ruskog člana misije UN na Kosovu i Metohiji Mihaila Krasnoščekova koji je teško povrijeđen u brutalnoj akciji prištinske policije u Zubinom Potoku prije dva dana, te mu poželjeli brz oporavak.

Vučić je rekao da mu je drago što se Krasnoščekov oporavlja.

Istakavši da je procjena Beograda bila da se najnovije nasilje na Kosmetu "slučajno dogodilo", Vučić je ocijenio da je ipak riječ o namjeri Prištine.

"Prištinske vlasti su to radili sa namjerom i da utjeraju strah u kosti srpskom narodu i njima nije bilo važno što je to državljanin Rusije. Oni imaju samo jednu crkvu u kojoj se mole - to su SAD. Njima je bitno da SAD pohvale tu `antikorupcijsku akciju` koja je sve samo nije borba protiv kriminala i korupcije", rekao je Vučić novinarima ispred VMA.

Prema njegovim riječima, problem je što Albanci danas žešće nego ikada gone Srbe koje brane svoje domove.

"Oni hoće da im svi Srbi budu poslušni, da se ponašaju kao Marko Jakšić i Rada Trajković, a ako poštuješ Srbiju dobićeš kundak u lice", rekao je Vučić.

Ruski ambasador je ocijenio da ono što se Krasnoščekovu desilo na Kosmetu može opisati kao zvjerstvo i varvarstvo i dodao da će oni koji su odgovorni za njegove povrede odgovarati.

Načelnik VMA Miroslav Vukosavljević rekao je Krasnoščekov zadobio teške povrede, da su sanirane, da je on pod nadzorom i da je sada njegovo stanje stabilno.

Pripadnici specijalne jedinice policije samoproglašenog Kosova upali su u utorak, 28. maja, na sjever Kosova i Metohije u desetak oklopnih vozila, a Srbi su postavili barikade na putevima u Kosovskoj Mitrovici i Zubinom Potoku, nakon čega je došlo i do pucnjave.

Više ljudi je povrijeđeno, uključujući trojicu policajaca, jednog novinara i dva pripadnika UN, od kojih je jedan Krasnoščekov.