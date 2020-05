Ceca ušla u sukob sa Čedom Jovanovićem: "Dobro znate zašto su vas hapsili"

Svetlana Ceca Ražnatović kao gošća jedne emisije istakla šaleći se na svoj račun kako su je "prethodne vlasti pripremile za period korone", te da njoj zbog toga samoizolacija uopšte nije teško pala.

"Ja sam češće bila u samoizolaciji, zato što mi je to jako prijalo. Moram da se našalim malo sada, već iz ovog ugla mogu i da se šalim... na svoj račun. Mene su prethodne vlasi malo istrenirale, kao da su znali da će doći korona, pa su me zatvarali u 'Sablji' na četiri meseca samoizolacije, pa... onda nanogica od osam meseci, takođe jedan oblik samoizolacije, tako da za mene je ovo došlo kao... ništa", rekla je Ceca u "Hit tvitu", gde je gostovala zajedno sa Čedom Jovanovićem, sa kojim se kako je istakla do sada nije poznavala.

Jedino što ih je spajalo je to što su se znali iz viđenja, kao javne ličnosti:

"Razlika je u tome što je on mene hapsio, a ja njega nisam", dodala je Ražnatovićka, pa ušla i u verbalni okršaj sa Jovanovićem, s namerom da dozna posle 17 godina zašto je bila uhapšena.

"Vi dobro znate za šta se uhapšeni, ja sam posljednji čovek koji je to želio. Ne da vas vidim u zatvoru, nego da nosim Zoranov sanduk", rekao je Jovanović, ističući da je uhapšena jer je znala da se priprema ubistvo predsjednika vlade i otmica Mitrovića, koji joj je oprostio, jer na to ima pravo.

Jovanović je zatim dodao da nema lični odnos prema njoj i da je ona profesionalac koji pjeva ono što djeca vole.

"Poenta je da je služba koja je znala i da nisu smjele da se iznose informacije. Ko su jataci, svi su znali... Pitam se zašto vas nisu uhapsili nego mene? Sve ste kriminalnce ispuštali iz zatvora a mene ste ostavili, da li je to fer", naddovezala se brzo Ceca.