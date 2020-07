"Ćale ovo je za tebe": Imamo dovoljno respiratora, niko nije umro zbog toga

Petar Đurić, učesnik nedavnih protesta u Beogradu koji je pred kamerom N1 izjavio da mu je otac preminuo zbog nedostatka respiratora i poručio "Ćale ovo je za tebe", što je u jednom trenutku bila i parola demonstranata, čitav slučaj razjasnili su predsjednica Vlade Ana Brnabić, ministar zdravlja Zlatibor Lončar i direktor zdravstvene ustanove KBC Zemnu Dragoš Stojanović.

Premijerka je poručila da je sve podvala stranih medija, vjerovatno aludirajući na televiziju N1 za koju je Đurić i dao ovu izjavu.

"Ovo što se plasira putem stranih medija je obična laž. Neću dozvoliti, a ni mi ovdje svi zajedno, da se po Srbiji pljuje i laže, samo zbog nekih političkih razlika. KBC Zemun, tu je i direktor koji će odgovoriti na vaša pitanja. Kada je Ljubiša Đurić bio u KBC Zemun, bolnica je imala dovoljno respiratora i čovjek je bio na respiratoru. Danas imamo 1030 raspoloživih respiratora po bolnicama širom Srbije. Svakodnevno šaljemo dodatne respiratore tamo gdje je potrebno. Nikada, ni u jednom trenutku nismo bili ni blizu toga da popunimo sve kapacitete. Meni je takođe i posebno žao i nejasno, zašto to dolazi od strane jedne strane medijske agencije. Iz zemlje koja je imala strahovite posljedice borbe protiv korona virusa. Ta zemlja ima preko 30 hiljada preminulih. Oni su na vrhuncu epidemije imala i do 60 odsto veću smrtnost nego uobičajena smrtnost. Naša ukupna smrtnost tokom ove borbe u poređenju sa prošlom godinom je manja 3 odsto. Imali smo pad smrtnosti. Pitam građane Srbije zbog čega se jedna medijska agencija (N1) pored takvih brojeva u svojoj zemlji, bavi jednim slučajem u malenoj Srbiji. To ostavljam o građanima Srbije da oni sami zaključe", rekla je premijerka Ana Brnabić.

Smrt Ljubiše Đurića umjetnika koji je zaražen koronom preminuo u zemunskoj bolnici izazvala je velike bure zbog pojave njegovog sina i objavljivanja službene dokumentacije bolnice.

U Srbiji niko nije umro zbog nedostatka respiratora

"Morali bi da znate sve te pojmove da bi mi mogli da razgovaramo (odgovor novinaru N1). U svakom slučaju, ni u jednom momentu nije poenta priča da nema respiratora. On je bio na neinvezivnom respiratoru. To je trajalo četiri dana. Ako mislite da taj AFP ili vi kada će biti intubiran ili ne, mislim da niste mjerodavni. Zašto neko ne bi bio na respiratoru ako imate 34 slobodna respiratora? Uradi se unutrašnji i spoljni nadzor, uvijek postoji nešto što kontroliše ono prvo što se kontroliše. Uzeta je istorija bolesti", rekao je Zlatibor Lončar, ministar zdravlja Srbije.

Novinaru koji je postavljao pitanja, Lončar je rekao da ne razumije dokumenta, što on (Lončar) razumije. "Trebali bi da završite medicinu pa da onda pričamo".

Da bi građani razumjeli, bio je na bezbjednijem nivou za praćenje, rekao je Lončar.

KBC Zemnu je imao 35 resouratira, danas imamo 73 respiratora zahvaljujući Srbiji. Ti respiratori su raspoređeni u šest intenzivnih njega. Sve intenzivne njege su imale po jedan respirator pored kreveta, poručio je Lončar.

"Prema svim rezultatima koje imamo, konzilijum odlučuje da li je pacijent za prebacivanje na neki viši nivo. U pomenutom trenutku je bilo 30 intubiranih pacijenata. Nisu svi pacijenti za intubaciju. U toku noći i jutra pacijent je bio stabilan. U sljedeća četiri dana svi parametri su se kretali dobro. Govorili su da pacijent ne treba da bude intubiran. Svi pomenuti ljekari su pratili pacijenta i svi parametri su bili dobro", rekao je Stojanović.

- U toku večeri došlo je do naglog pogoršanja, srčanog zastoja, zastoja u disanju. U jednom trenutku razgovarate sa pacijentom, u drugom on gubi svijest.

"Nažalost, u kasnijem periodu dolazi do tragičnog ishoda i mi nismo uspjeli da ga povratimo. Takve se strvari dešavaju i na ulici", kaže Stojanović.

"Zašto je napisano trenutno bez slobodnih mjesta u respiratornom centru. To je bilo 9. aprila, pacijent je umro tri dana poslije", upitao je novinar N1.

"Napravljeni su uslovi da on može na neinvazivnom tretmanu može da egzistira. Dolazim u situaciju da branim svoje kolege, doktor KCB", kaže Stojanović i odgovara na pitanje "Da li je bilo slobodnih respiratora"

"Da, bilo je! KBC Zemun ima 6 jedinica intenzivne njege. Jedna od tih je respiratorni centar. U njemu postoji 30 aparata ali u tom trenutku su svi bili zauzeti, preostalih 35 bili su slobodni, mogli su da se koriste i korišćeni su. Tako da je pacijent po indikaciji konzilijumu ljekara koji su kompententi u toj oblasti, nastavili dalje liječenje u jedinici intenzivne njege na neinvazivnom načinu liječenja," rekao je direktor Dragoš Stojanović.