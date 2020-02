Čak 60 Srba promijenilo pol na račun države

Preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje do sada 44 Srpkinje postale muškarci, 16 osoba muškog pola sada su žene, a na operaciju čeka još devetoro.

Čak 60 Srba, koji se, kako sami kažu, osjećaju kao zarobljenici u svom tijelu, promijenilo je pol za 13 godina, otkako se to radi o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).

Prema podacima s posljednje sjednice Komisije za transrodna stanja RFZO iz januara, čak 44 Srpkinje postale su muškarci, dok je 16 muškaraca, pomoću hirurškog zahvata, postalo - žena.

Participacija 70.000

- Broj osiguranih lica koja čekaju operaciju, a data im je saglasnost Komisije za transrodna stanja, iznosi devet, a četvoro je odobrenu operaciju odložilo iz ličnih razloga, dok se u jednom slučaju čeka dopuna medicinske dokumentacije, što je ukupno 14 osoba - rekli su u RFZO za Kurir.

U Srbiji je od 2013. osiguranicima RFZO obezbjeđena operacija promjene pola o trošku fonda, a cijena je malo viša od 200.000 dinara, dok participaciju, koja iznosi 35 odsto, plaćaju pacijenti, što je 70.000.

Prof. dr Miroslav Đorđević, svjetski priznati hirurg u oblasti transrodne medicine i urolog Dečje univerzitetske klinike u Tiršovoj kaže za Kurir da tranzicija iz jednog pola u drugi, traje minimum dvije, tri godine.

Za strance 10.000 evra

- Psihijatrijsko-psihološka tranzicija traje više od godinu dana, potom počinje proces hormonske tranzicije, osoba započinje sa unosom hormona onog pola ka kojem teži i započinje život u željenom polu - kaže dr Đorđević za Kurir i dodaje da se tek nakon toga stiču uslovi za hiruršku tranziciju.

On kaže i da su podjednako komplikovane tranzicije u muški kao i u ženski pol: - Od 1989, od kada se rade ove operacije u sklopu beogradskog tima, do sada smo obavili oko 700 operacija promjene pola, što srpskih, a što državljana s prostora bivše Jugoslavije. U zavisnosti od vrste operacije, za strance koštaju od 2.000 do 10.000 evra.