Burdž Kalifa i ove godine sija u bojama srpske trobojke

Povodom dobrih odnosa Ujedinjenih Arapskih Emirata i Srbije, prema tradiciji najveća zgrada na svijetu i ove godine nosi boje sprske zastave.

نضيء الليلة #برج_خليفة بالعلم الصربي احتفالاً بيوم الدولة لجمهورية صربياIn commemoration of Serbia's Statehood Day, #BurjKhalifa lights up with their flag. pic.twitter.com/w8yf6ixT3Y

— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) February 15, 2021