Bulatović: NATO tražio smisao postojanja

Predsjednik savezne Vlade SR Јugoslavije Momir Bulatović izjavio je da se rukovodstvo zemlje do posljednjeg trenutka nadalo da neće doći do bombardovanja. Iako smo imali saznanja da će doći do agresije, mislili smo da NATO ima vojničku čast i da neće napadati civilne ciljeve, rekao je Bulatović za Radio Beograd.



Momir Bulatović je, gostujući u specijalnoj emisiji "Sedmica" povodom 20 godina od početka bombardovanja SRЈ, rekao da je do bombardovanja došlo zato što je NATO, obilježavajući 50 godina, tražio smisao postojanja. Prva meta smo bili mi i zato su nam u Rambujeu postavljali nemoguće uslove, istakao je Bulatović. "U Rambujeu nam je ponuđen politički sporazum koji je naša delegacija prihvatila, a albanska nije, ali je taj papir odmah povučen poslije toga pa je donesen dokument koji je napisala Medlin Olbrajt u kome ako ga prihvatite doći ćete do toga da vas NATO okupira, a ako ga ne prihvatite onda će vas NATO napasti sa namjerom da vas okupira", objasnio je Bulatović. Papir u Rambujeu se nije odnosio na Kosovo i Metohiju i na položaje Albanaca, nego se odnosio na kompletno stavljanje potpune infrastrukture SR Јugoslavije pod komandu NATO-a, dodao je tadašnji predsjednik Vlade SRЈ. "Glavni oficir NATO-a bi bio zadužen za sva pitanja, uključujući isključivanje bilo kakve krivične odgovornosti NATO-a, tako da je izbor naše delegacije koja je očajnički željela sporazum, sve je bolje bilo nego da su onako surovo bombardovali, bio u tome da li ćemo okupirani biti svojim pristankom i svojom voljom ili će se to djeliti nakon vojničkog poraza", zaključio je Bulatović.