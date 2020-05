Čitav region je u fazi gašenja epidemije i već od početka jula do jeseni slobodno se možemo grliti i ljubiti. Ukoliko se virus korona i vrati na zimu može biti samo slabiji, a mi ćemo biti u prednosti jer sada znamo kako da ga otkrijemo i liječimo.

Rekao je to za "Glas Srpske" Branimir Nestorović, čuveni pedijatar, pulmolog i alergolog Univerzitetske dečje klinike "Tiršova" u Beogradu koji je i član Kriznog štaba Srbije za borbu protiv virusa korona. Onima koji su od početka pojave virusa korona pratili dešavanja u regionu nije promakla izjava ovog vrhunskog ljekara koji je na jednoj konferenciji za novinare kazao da je riječ o "najsmešnijem virusu u istoriji čovečanstva". Iako su mu to mnogi zamjerili, Nestorović je kasnije kazao da je to rekao namjerno da bi umirio ljude, da nam se ne desi haos kao u Americi.

Govoreći o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Srbiji i Srpskoj, pojašnjava da se s obzirom na to da je epidemija u Australiji, Južnoj Koreji i Kini već praktično prošla, može očekivati da će se virus izgubiti u potpunosti do kraja juna, jer na temperaturama preko 30 stepeni opstaje samo oko minut i po na površinama.

"Ostaje hipotetičko pitanje da li će se virus vratiti na zimu. Tada može biti samo slabiji, jer je jedan broj ljudi već imao kontakt sa njim, pa širenje ne može biti eksplozivno", rekao je Nestorović, dodavši da virus već gubi snagu a razlog tome je i UV zračenje koje ubija virus, ali i povećava koncentraciju vitamina D u koži.

Pojašnjava da je u martu 20 odsto zaraženih imalo teži oblik bolesti, dok je sada to svega dva odsto. Nestorović kaže da će se o tačnom procentu zaraženih moći govoriti nakon testiranja antitijela u krvi.

"Na početku epidemije računao sam da na svakog dokazanog imamo oko deset zaraženih bez simptoma. Studija iz Kalifornije je ovaj odnos povećala na jedan prema 50", kaže Nestorović.

Iako je u proteklih desetak dana došlo do skoka broja zaraženih u Srpskoj, Nestorović pojašnjava da nije bitan broj zaraženih, već koliko je teških slučajeva među njima, odnosno koliko ljudi zahtijeva intenzivnu njegu.

"Broj umrlih je oko 4,5 odsto, to je nešto više od Srbije ili Hrvatske, ali i dalje ispod proseka Evrope. Većina pacijenata je iz rizičnih grupa, tako da demografska slika odgovara proseku", rekao je on.

Govoreći o mjerama koje je Srpska preduzimala u borbi protiv virusa, Nestorović kaže da je ograničavanje kretanja bilo cjelishodno.

"Većina zemalja je prihvatila smanjenje kontakta kao meru usporavanja infekcija i smanjivanja broja zaraženih. Zemlje koje su se opredelile za otvoreni pristup imale su veliki broj smrtnih slučajeva među starijom populacijom. Prema novim saznanjima koja nismo imali u momentu početka epidemije raspuštanje vrtića i nižih razreda škola izgleda nije bilo potrebno. Švajcarski lekari su utvrdili da manja deca ne prenose virus dalje. Naravno, uvek treba imati na umu elemenat straha izazvan relativno nepoznatim izazivačem", istakao je Nestorović.

Iako su preduzete mjere dale rezultate, bilo je i onih, pogrešnih koraka. Vodeći se iskustvima iz Kine, a zatim Italije i Španije, pojašnjava on, bolest je shvatana ili kao teška pneumonija ili teško oštećenje pluća, a takve bolesti liječe se stavljanjem pacijenata na respirator.

"Kasnije se pokazalo da veliki broj pacijenata ima tromboembolije, odnosno povećanu sklonost ka zgrušavanju krvi, oštećenje crvenih krvnih zrnaca, pa čak i probleme sa kardiovaskularnim organima. Takvi pacijenti ne bi trebalo da se stavljaju na respirator, već da im se daje velika količina kiseonika, u položaju potrbuške. Uz to se daju lekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi. Na žalost, ovo je zapaženo kada je epidemija kod nas već prošla vrhunac", rekao je Nestorović.

Tvrdi da je došlo vrijeme da se građani slobodno kreću te da napolju ne treba maska ako nisu u kontaktu sa velikim brojem ljudi.

"Rukavice nisu neophodne, osim za one koji profesionalno rade sa novcem ili predmetima. U zatvorenom prostoru treba nositi masku, posebno stariji ili oni sa hroničnim oboljenjima", rekao je Nestorović, dodavši da je uz zdrave navike bitan i pozitivan stav, jer se zna da stres ili strah smanjuju odbrambene sposobnosti.

Kad ćemo na more

Branimir Nestorović kaže da je mala mogućnost da će virus korona opstati tokom ljeta, jer je poznato da korona virusi ne vole jako hladno vrijeme, ni jako toplo.

"Najviše im odgovara temperatura od pet do 15 stepeni. Grčka, jug Italije, Španije, Hrvatska, pa i Crna Gora nisu imali mnogo slučajeva do sada. Moja prognoza je da će od 15. juna moći da se ode na more. Druga je priča šta će države uvesti kao obavezu za putovanje", istakao je Nestorović.