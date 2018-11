Brnabićeva neće da komentariše izjave iz Sarajeva

Premijer Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da neće da se raspravlja i komentariše izjave i reakcije iz Sarajeva u interesu saradnje i budućnosti regiona.

Brnabićeva je, odgovarajući na pitanje novinara povodom reakcije iz Sarajeva na njenu izjavu o zločinu u Srebrenici, istakla da je nevjerovatno "kako se na Balkanu u dva laka koraka vratimo do Ilije Garašanina...".

"Što se tiče izjava i reakcija iz Sarajeva neću ih dalje komentarisati. Neću da raspravljam dalje. Nemam komentar u interesu regionalne saradnje, hoću da radimo danas šta možemo i da gledamo u budućnost", rekla je Brnabićeva, poslije sastanka sa šefom Delegacije EU u Srbiji Semom Fabricijem i ambasadorima članica EU u Srbiji.

Brnabićeva je u jučerašnjem interjvuu za "Dojče vele" rekla kako "ne misli da je strašni masakr u Srebrenici bio genocid" nego "ratni zločin".

"Ne. To je bio gnusni zločin. Ratni zločin. Nisam ponosna na to. To nije urađeno u ime srpskog naroda i Srbija ne može kolektivno biti okrivljena za ono što se tamo desilo", rekla je Brnabićeva.

Na to je reagovao predsjedavajući Savjeta ministara Denis Zvizdić, koji je, kako su prenijeli mediji u BiH, iznio tvrdnju da "projekt istrebljenja Bošnjaka", "traje od Garašanina pa preko dogovora Cvetković-Maček, četničke ideologije Moljevića i đenerala Draže, do Miloševićevih velikosrpskih ciljeva i zločinačkog i genocidnog djelovanja Karadžića i Mladića i izvršilaca njihovih projekata".

Zvizdić je naveo i da "zaprepašćuje činjenica da necivilizovanim negiranjem zločina genocida srpska premijerka pokušava da relativizuje planski sprovedeno ubijanje preko 8.000 nedužnih civila".

On je poručio da "nije moguće graditi modernu i prosperitetnu Srbiju bez suočavanja sa prošlošću".