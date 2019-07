Brnabić: Srpski narod ne mogu da terete za genocid u Srebrenici

Premijer Srbije Ana Brnabić izjavila je da Srbija ne spori da je u Srebrenici počinjen zločin, ali da srpski narod ne mogu da terete za genocid.

Brnabićeva je podsjetila da je direktor centra "Simon Vizental" Efraim Zurof potvrdio da u Srebrenici nije bilo genocida.

"Pitajte njega on je veći stručnjak za genocid od Ane Brnabić. On je rekao da u Srebrenici nije bilo genocida i da bi to bila relativizacija reči genocid. Srpski narod ne može da se tereti za to", rekla je Brnabićeva novinarima.

Ona je na pitanje zašto je problem da Srbija kaže "da je u Srebrenici počinjen genocid" odgovorila da kao premijer Srbije može da se rukovodi samo onim što je reklo najviše zakonodavno tijelo, Skupština Srbije, kroz Deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici.

Brnabićeva je podsjetila da je u Podrinju ubijeno 3.267 Srba i da za ta ubistva niko nije odgovarao i nikome nije žao, prenosi Tanjug.

"Da vidimo ko je taj ko negira zločine, ko je taj ko nije priveo pravdi ljude koji su ih počinili. Zar 3.267 ljudi nije mnogo, zar nisu važni?", upitala je Brnabićeva.

Ona je poručila da Srbija ne veliča ratne zločine, niti pribjegava revizionizmu i da je jedina zemlja u regionu koja je sarađivala i izručila sve ljude koji su bili optuženi u Hagu, te kaznila sve počinioce zločina.