Brnabić: Mislimo na Pariz večeras

"Mislimo na Pariz večeras, mesto takve lepote i istorije", napisala je Brnabić na Tviteru na francuskom i engleskom jeziku.

Usljed velikog požara srušio se glavni toranj čuvene srednjevekovne crkve, a vatrogasci se još uvijek bore sa vatrenom stihijom.

On pense à #Paris ce soir #NotreDame , un monument d'une telle beauté et histoire. We are thinking of #Paris tonight, a place of such beauty and history.

— Aна Брнабић (@SerbianPM) April 15, 2019