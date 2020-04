Brnabić: Još tri ovakva dana i naš sistem će pući

Danas je najteži dan za Srbiju od početka epidemije korona virusa, rekla je predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić.

- Reći ću vam da smo od juče od 15 sati do danas imali osam preminulih, i to je najveći broj do sada - rekla je ona.

Takođe, istakla je da je danas do tog vremena skoro tri puta više zaraženih od 15 časova (305 novih slučajeva), i da je to dva puta veći skok u odnosu na protekle dane.

- Ljudi, shvatite ovo ozbiljno. Nemojte da nas zavara lijepo vrijeme i sunce. Tri ovakva dana kakva imamo danas za redom i sa ovakvim brojem preminulih, bićemo u problemu. Naši kapaciteti su sasvim popunjeni, oni su pred pucanjem - istakla je Brnabić.

Kako je kazala, ovo što se danas desilo, koliko god mi očekivali, neprijatno nas je iznenadilo.

- I predsjednik Vučić je rekao juče da će ovo biti vrijeme kada ćemo imati porast broja preminuli - istakla je ona.

Ovo je dan kada se plašim da smo ušli u eksponencijalni rast, upozorila je premijerka Srbije.

- Ima mnogo ljudi koji ne poštuju sve mjere ili zato što su u suprotnosti sa zakonom ili zao što su rigorozne. Nama se neće ponoviti greška drugih zemalja - navela je ona, i istakla da danas Srbija ulazi u "dvije jako teške nedjelje, što se vidi po današnjim brojevima".

Kako je kazala, ljudi koji ne poštuju mjere izađu na terasu i tapšu za zdravstvene radnike.

- Nemojte to da radite, ne budite licemeri. Zato što će zbog vaše nediscipline sutra imati 18 sati smjene ili će se zaraziti. Kul si preko dana, jer ne želiš da poštuješ mjere, pa si opet kul uveče i tapšeš ljekarima. Nemojte, budimo iskreni jedni prema drugima. Ok, nećeš da poštuješ mjere. Najgoru si stvar uradio ljekarima kojima tapšeš. Samo gvozdena disciplina i mi kao društvo ovo možemo da pobijedimo. Ovo danas je rezultat nediscipline od prije pet ili šest dana - kazala je ona nakon što je na batajničkom aerodromu dočekala pomoć iz Rusije, namijenjenu borbi protiv pandemije korona virusa.

Podsjetimo, u Republici Srbiji je do 15 časova 3. aprila 2020. godine registrovano ukupno 1.476 potvrđenih slučajeva COVID 19.