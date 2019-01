Brnabić: Albanci insistiraju na sukobima i blokadama

Premijer Srbije Ana Brnabić izjavila je da Srbija razmišlja o inovacijama, tehnologiji, boljem kvalitetu života za građane, dok Albanci na Kosovu i Metohiji i dalje insistiraju na konfrontacijama, sukobima, blokadama i barijerama, što nije politika budućnosti.

"To nije politika budućnosti, to nije politika 21. veka i ta politika će prvo da se obije o glavu Albancima na Kosovu i Metohiji", rekla je Brnabićeva, koja boravi u Americi.

Brnabićeva je poručila da će rukovodstvo Srbije nastaviti da bude konstruktivno, da se okreće saradnji, da se barijere uklone, prenosi RTS.

Ona je dodala da Srbija, kao što je vodila pametnu ekonomsku politiku, sada vodi pametnu, razumnu, stratešku politiku u smislu međunarodnih odnosa i pozicioniranja Srbije.

"Konačno imamo jednu konstruktivnu politiku, razmišljamo glavom, a ne emocijama i to je dovelo do toga da danas imamo balansiraniju politiku naših partnera u SAD i svakako imamo to da EU više ne priča o dve strane", rekla je ona.

Brnabićeva, međutim, naglašava da će biti potrebno mnogo vremena da se promeni percepcija Srbije.