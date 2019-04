Brnabić: Ako Priština povuče takse, spremni smo na razgovor

“Nemam velika očekivanja od sastanka u Berlinu, jer za tako nešto nema osnova. Naše je da pokažemo da smo stabilan, predvidiv i pouzdan partner koji je posvećen dijalogu i spreman na razgovor”, rekla je ovo predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić.

Ona kaže da je Beograd spreman da već sutra nastavi dijalog sa Prištinom ukoliko Priština povuče takse.

"Tu poruku smo više puta poslali. To ćemo reći i u Berlinu", istakla je ona.

Ona smatra da će biti dodatnog pritiska da dijalog bude nastavljen i pored toga što su takse na snazi.

"Da li mislite da bi bilo politički ozbiljno da jedno pričamo prije sastanka, a na sastanku nešto sasvim drugo? To su radili neki drugi i zato su završili u poličkoj istoriji. Vjerujem da će biti pritisaka, ali to je sve sastavni dio politike. Srbija je danas drugačija zemlja nego što je bila prije sedam godina i to naši partneri znaju. Mislim da svijet cijeni politiku predsejdnika Vučića zato što je iskrena, otvorena i hrabra i zato što na njegovu riječ može da se računa. S druge strane, svakako znaju da se s njim ne razgovara ultimatumima, već da se razgovara kao sa ravnopravnim partnerom koji je otvoren za dijalog, pa i o najtežim pitanjima. Zato vjerujem da ćemo imati dobar dijalog u Berlinu, a da li će biti nekih konkretnih rezultata, to ne znam", kazala je Brnabićeva u intervjuu za Blic.