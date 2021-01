Branka Katić progovorila o zlostavljanju: Aleksić me je stalno vrijeđao

Nakon ispovesti Milene Radulović i Ive Ilinčić koje tvrde da ih je profesor glume Miroslav Aleksić godinama seksualno uznemiravao oglasila se Branka Katić i poslala punu podršku mladim koleginicama.

- Dajem svoju punu podršku mojim mladim koleginicama, vrsnim glumicama i hrabrim ljudskim bićima. Žao mi je zbog svega što su prošle i divim im se jer nisu dale da ih to duhovno i mentalno uništi. Kao član Omladinskog dramskog studija koji je vodio Miroslav Aleksic, znam o kakvom se mentalnom maltretmanu radi. Nije čas prošao da me nije slao na umivanje, govorio mi da sam glupa, a takođe smo imali i jednu epizodu, gdje mi je zbog igranja sa bendom zabranjeno pušenje, u Hitu mjeseca, a što je bio dio sticanja radnog iskustva, prakse u srednjoj školi, napravio scenu pred svima - pitao me da li je u redu da se djevojčica od 15 godina "probija sisama kroz svijet"... Ja sam samo dvije godine bila u grupi, član sam postala poslije dobijene uloge u filmu "Nije lako sa muškarcima". Voljela sam druženje nas polaznika, ali moram priznati da se nikada nisam osjećala sasvim prijatno na časovima, jer sam uvijek bila meta njegovih grubih verbalnih opaski. Često bi me i rasplakao, a jednom je zamolio sve ostale da izađu da bi mi zatim objasnio da sve to radi zato što me voli... To je bilo sve, nije me nikada fizički ugrozio - napisala je Branka Katić.

- Mnogo godina kasnije, Miroslav Aleksić je i dalje neko čijeg se ponašanja sjećam kao mentalnog nasilja. Nadam se da će nadležni utvrditi sve nephodne detalje svega što se desilo i da će pravda biti zadovoljena. Još jednom šaljem veliku podršku, divljenje i ljubav svojim izuzetnim mladim koleginicama. Napravile ste ogroman korak u zaustavljanju daljeg nasilja prema djeci i ženama i na tome sam vam beskrajno zahvalna. Neka sreća prati hrabre - rekla je naša velika glumica.

Podesćamo, glumica Iva Iličnčić je u ispovijesti izjavila, između ostalog:

- Trajale su pripreme za prijemni. Izlazila sam iz Mikine kancelarije... Pogled mi se susreo sa djevojkom koja je ulazila u kancelariju. Znale smo obje, i ona šta sam ja prošla i ja šta nju čeka tamo, ali nismo pričale. Ona ni danas nije spremna - rekla je Iva, i dodala da je trpjela jer joj je grupa bila veoma važna. Kako sama kaže, čak i nakon što je počelo zlostavljanje, neobjašnjivo, imala je povjerenje u Aleksića.

- Šest godina sam bila u školi Mike Aleksića kada me je silovao. Imala sam 17 godina. To se nije dogodilo jednom. Ponavljalo se - rekla je Milena Radulović.

Branka Katić je u svojoj izjavi pomenula rečenicu koju joj je izgovorio Aleksić, "da se djevojčica od 15 godina probija si*ama kroz svijet", što je, podsjetimo, isto ono što je posvjedočila i manekneka Ivana Stanković.

- Ona je, naime, ispričala da joj je Aleksić rekao sljedeće: - Čujem da si počela da se baviš manekenstvom, moraš da biraš između grupe i manekenstva”. Ja sam rekla mogu odmah da kažem da je to manekenstvo, a on mi je poručio: “završila si sa grupom”. Kad smo izlazili napolje, pozvao me: “Sačekaj ćero”, tako je zvao sve djevojke u grupi, pa nastavio: “Moram da ti kažem da si me razočarala, rano si krenula grudima kroz život”.