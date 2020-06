Borislavu i Biljani oduzeli djevojčicu zbog proceduralne greške!

Centar za socijalni radu u Subotici prekjuče je oduzeo dijete Borislavu Saviću (48) i njegovoj supruzi Biljani (53) uprkos tome što je ovaj par sredinom maja dobio rješenje o usvajanju.

Problem je nastao, prema riječima Savića zbog proceduralne greške koju su napravili radnici centra i Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku.

- Naime, u Zakonu o usvajanju stoji da maksimalna starosna granica između usvojitelja i usvojenika, ne smije da pređe 45 godina. Supruga se u tu granicu ne uklapa, dok su moje godine u redu - kazao je Savić.

Kako on dalje navodi iz Centra za socijalni rad kako je dovoljno to što se on uklapa u starosnu granicu, te da ne mora da ide na odobrenje ministra koje se u tim slučajevima daje.

počeću od kraja, danas sam centru za socijalni rad grada Subotice, morao da vratim moju tek usvojenu ćerku zbog proceduralne greške koju su napravili radnici centra. Naime, u zakonu o usvajanju stoji da maksimalna starosna granica između usvojitelja i usvojenika ne sme da pređe — Bora Savić (@borabora256) June 9, 2020

- Tako da je djevojčica u našu kuću došla u oktobru na preiodu prilagođavanja. Za tih šest mjeseci mi smo uspjeli da odformimo porodicu, nije bilo lako, ali smo uspjeli. Konačno usvojenje je realizovano 15. maja i mi smo postali zakoniti roditelji djevojčice - kaže Borislav i objašnjava šta se dalje dogodilo.

Nakon toga, kaže on, Ministarstvo proverava predmet i tek nakon toga se uočavaju te proceduralne greške, te nalažu da se predmet ispita.

- Mi o tome ne znamo ništa, da bi nas prekjuče pozvali iz Centra i rekli da su dobili nalog da dođu po dijete i da imaju rješenje o tome, čudeći se kako to nama nije odstavljeno. Danas smo čitav dan pregovarali i na kraju popustili pod pritiskom, jer nismo željeli da nam policija otima dijete - ističe Savić i dodaje da njihova avokat smatra da je to rješenje nezakonito, jer se usvajanje može poništiti jedino tužbom, a ne rješenjem.

Borislav dalje dodaje da je još veći problem to što oni svoj primjerak rješenja nisu dobili.

- Ko vodi ačuna o interesu djeteta ako se ono poslije osam mjeseci odvaja od nas i vraća u hraniteljsku porodicu sa realnom opasnošću da se nama ne vrati nikada. Sve zbog toga što neko nije uradio posao kako treba i zatražio potpis ministra kada je trebalo - zaključio je Savić, te poručio da se ovo neće završiti ovako.

REAGOVALA I PREMIJERKA

Na objavu oca kojem je oduzeto dijete reagovala je i premijerka Srbije Ana Brnabić. Ona je ispod tvita u kojem je Borislav objasnio situaciju ostavila kratak komentar te pozvala Savića da joj ostavi kontakt.

Poštovani, molim Vas, ostavite mi Vaš kontakt u DM da Vas pozovem - napisala je Brnabić.

U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD BEZ KOMENTARA

U Centru za socijalni rad u Subotici kažu da ne mogu da komentarišu konkretan slučaj usvajanja jer je u pitanju maloljetno dijete.

U Centru navode i da ne mogu da daju izjave o slučaju maloljetnog lica i jer tako moraju da postupaju po instrukcijama nadležnog ministarstva kada su u pitanju djeca.