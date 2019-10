Bolna ispovijest majke dječaka kog je zlostavljao srpski glumac

Glumcu Goranu Jevtiću, kojem je Osnovni sud u Somboru u martu izrekao prvostepenu presudu od 10 mjeseci kućnog zatvora zbog optužbe da je obljubio šesnaestogodišnjaka L. K iz Sombora, kazna je promijenjena u deset mjeseci zatvora. Majka žrtve ispričala je kroz šta je njeno dijete prošlo nakon zlostavljanja.

Naime glumac je maloljetnika uvukao u toalet somborskog pozorišta, ljubio ga po vratu, jednom rukom masturbirao, a drugom izvadio penis dječaka i stavio ga u usta. Dječakova majka J. K. ispričala je tokom suđenja da se njen sin te noći kući vratio vidno uplašen, uzrujan i da se tresao kao da je zima, tako da mu je dala da popije bensedin za smirenje.

"Bio je uplakan i prvo nije htio da kaže šta se desilo. Tek na insistiranje drugarice i radnika pozorišta koji su ga dopratili ispričao je. Plakao je i imao nagon za povraćanje".

"Sin mi je rekao: "Nisam mogao, bio sam blokiran. Pomislio sam, ako ga udarim, onda više nikada neću moći da uđem u pozorište. Razmišljao je o tome kakve sve može imati posljedice s obzirom na Jevtićev položaj u glumačkom svijetu, da li ga je trebalo udariti, kako će se to odraziti... Nakon toga dolazi do većih problema jer više nije mogao normalno da spava, jede, bio je povučen u sebe, spavao je obučen i zbog toga smo se suprug i ja obratili psihijatru, koji mu je propisao psihoterapiju, bromazepam i tablete zolofta", navela je majka oštećenog.

L. K. nije krio sreću kada ga je Jevtić pozvao na piće jer ga poziva glumac koji je poznat, i to mu je imponovalo s obzirom na to da je pohađao dramsku sekciju i želio da se bavi glumom. Navodno on nije slutio da će se taj susret ovako završiti.