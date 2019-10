Bocan-Harčenko: Rusi daju i prodaju Srbima modernu, a ne staru vojnu tehniku

Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko rekao je da Rusija i daje i prodaje Srbiji savremenu i modernizovani vojnu tehniku, te da su planirane isporuke i protivvazuduhoplovnog sistema "pancir S1" i borbenih helikoptera.



"Izjave o tome da je to stara i bezvrijedna tehnika apsolutno ne stoje", rekao je Bocan-Harčenko.

On je naveo da je saradnja u vojno-tehničkoj oblasti za Moskvu i za Beograd tradicionalna, te najavio da je planirana isporuka u Srbiju još četiri borbena helikoptera Mi-35M, 30 tenkova T-72 i 20 borbenih vozila BRDM-2, ZRPK "pancir-S1".

On je podsjetio da je Rusija prošle godine Srbiji dala šest lovaca "mig-29", a tokom ove godine Srbija je dobila deset borbenih vozila BRDM-2 i prije roka tri transporta helikoptera Mi-17V-5.

"To je, uošte uzevši, za vojsku značajno povećanje tehnike", rekao je Bocan- Harčenko za rusku agenciju Tass, te podsjetio na brojne zajedničke vojne vježbe Srbije i Rusije, kao i na dijalog na visokom vojnom nivou, koji sada dobija novi sadržaj i dinamiku.

On je naglasio da je posebno važno da se rusko-srpska vojno-tehnička saradnja gradi u skladu sa međunarodno-pravnim okvirima, imajući u vidu sva međunarodna ograničenja i sve propise u toj sferi.

Kada je riječ o Kosovu i Metohiji, on ističe da kosovski problem treba da se rješava uz inicijativu Beograda, te da srpsko rukovodstvo to odlično razumije i "svira prvu violinu", odnosno vodi glavnu riječ.

On je baveo da je više puta na najvišem nivou bilo govora o tome da je Rusija pružala i da će nastaviti da pruža Srbiji svaku podršku kao prijatelj i partner, a i kao stalni član Savjeta bezbjednosti UN.

"Kosovo je neodvojiva tačka dnevnog reda Savjeta bezbjednosti. Pažnja Savjeta bezbjednosti o toj temi ne treba da se smanjuje, to je takođe jedna od garancija i pretpostavki za rješenje kosovskog problema", rekao je Bocan-Harčenko.

On je ocijenio da odnosi Rusije i Srbije nikad nisu bili na višem nivou, kao i da ih prati intenzivan politički dijalog zasnovan na povjerenju, kao i da se razvijaju u potpunosti u skladu sa deklaracijom o strateškom partnerstvu.

Prema njegovim riječima, Srbiji i Balkanu potrebna je veća zastupljenost Rusije u medijima.

Najvažnija oblast bilateralne saradnje, kaže on, su veliki strateški projekti koje sprovode ruske kompanije u Srbiji.

"Za početak, to je rad kompanije NIS koja proširuje svoje aktivnosti i proizvodnju. Projekti koji uključuju Ruske željeznice se brzo sporovode u djelo. Tu je i "Turski tok", jer je Srbija najaktivnija zemlja u njegovom sprovođenju poslije Turske", rekao je on, uz ocjenu da će izgradnja u Srbiji biti završena uroku i da "srpski dio ne izaziva zabrinutost.

On je dodao da treba primijetiti da su poduhvati posljednjih godina strateški, u pogledu bilateralne saradnje i ekonomskog i energetskog prisustva Rusije u regionu i Evropi uopšte.

Bocan-Harčenko je rekao da aktivno napreduje proces razmjene slika ruskog slikara Nikolaja Reriha, koje se nalaze u Srbiji i stranice Miroslavljevog jevanđelja koja se nalazi u Rusiji.

On je dodao da smatra da će dokument, koji je potpisan u toku posjete ruskog premijera Dmitrija Medvedeva Srbiji, uskoro ratifikovati obje strane i tada će biti moguće izvršiti tu razmjenu.

"To nije jednostavan proces, zato što ovdje pravna forma igra veoma važnu ulogu", dodao je ruski ambasador u Beogradu.

On je rekao da je to jedan od primjera visokog povjerenja i razumijevanja na državnom nivou između Rusije i Srbije, te napomenuo da se razmjena kulturnih dobara dešava kada postoji ubjeđenje da one neće biti izgubljene ni za jednu stranu.

"Kod nas postoji apsolutno jasna spoznaja da je list Miroslavljevog jevanđelja duhovna svetinja i ogromna vrijednost za srpski narod", rekao je on.

Ruski ambasador je posebno istakao saradnju Moskve i Beograda u borbi protiv pokušaja da se falsifikuje istorija Drugog svjetskog rata i ismijavanja zajedničkih vrijednosti.