Bocan-Harčenko: Nijedna odluka ne može da prođe bez Savjeta bezbjednosti UN-a

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko poručio je da nijedna odluka u vezi Kosova i Metohije neće moći da prođe bez Savjeta bezbjednosti UN i da Rezolucija 1244 ostaje na snazi.

On je za Radio-televiziju Vojvodine naglasio da Rusija nije imala drugačiji nego do sada zvaničan poziv za učešće u dijalogu Beograda i Priština.

- Srbija polazi od toga da je Rusija član Saveta bezbednosti i mi nastupamo u tom formatu. Beograd nije ništa tražio od nas, niti bi mi na taj način nešto tražili od Beograda, ali sarađujemo na najbolji način na osnovu zajedničkih interesa. Rezolucija 1244 je ono što je važeće. Ona govori o posebnom statusu Kosova, ali ne o Kosovu kao nezavisnoj državi - pojasnio je on.

Bocan-Harčenko je poručio da je Moskva spremna da razmotri nove aspekte, ali samo ako Srbija to želi.

- Ako poziva bude bilo, mi ćemo svakako razmotriti zvaničan poziv da Rusija učestvuje u dijalogu na drugačijem nivou - rekao je on.

Ruski ambasador je naglasio da Rusija stoji iza zahtjeva Srbije da se mora ispuniti ono što je do sada dogovoreno, odnosno Briselski sporazum.

- Stvaranje zajednice srpskih opština je polazna tačka, a nije ni započeto stvaranje ove zajednice. Ovo je situacija koja smanjuje autoritet EU, jer ako se ne ispunjava ono što je dogovoreno, teško se može dalje pregovarati - rekao je on.

Bocan-Harčenko je istakao da nije u redu da Amerika prodaje oružje Kosovu, a da se deklarativno zalaže za mir i stabilnost.

- Potkopavanje napora je recimo prodaja oružja iz Amerike Kosovu i za nas to nije prihvatljivo. To je primer dvojnih standarda. Sa jedne strane je želja i doprinos Kosovske krize, sa druge strane popunjava se oružjem teritorija koja je krizna - rekao je on.

Kada je riječ o najavljenoj vojnoj vježbi Rusije, Bjelorusije i Srbije, on je rekao da ne vidi ništa sporno u tome.

- Mi ne razumemo zašto je to nekom problem. Kada pravimo vežbe sami na našoj teritoriji, nama se prigovara kako to ne smemo da radimo. To je naravno van svakog normalnog razmišljanja. Tri suverene države, koje imaju pravo da rade ono što odgovara interesu svake države, saradnja u vojnoj sferi je isto sasvim normalna. Јa ne razumem gde je problem - zaključio je on.

(Srna)