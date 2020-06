Bizarno: Miloš kaže da je grob na njegovoj vodovodnoj cijevi

Miloš Jovanović punio je kantu sa vodom iz jezera Vrela Mlave. Kaže, to je čista, izvorska i pitka voda, dok onu iz vodovoda ne smije ni da pusti da poteče. I tako, priča, već šest godina, niti je pije, niti se kupa, niti njome kuva ručak... Jer, preko vodovodne cijevi, kako tvrdi, jedna porodica sahranila je čovjeka.

I dok smo se čudili kako je moguće da je jezero modrozelene boje toliko čisto da je voda iz njega pitka, Miloš je počeo da priča o svojoj muci.

- Nema kome se nisam obraćao, postoji i krivična prijava, bila je i policija - kaže Miloš.

Grob je, kako kaže, napravljen pored puta, na parceli Vašarišta.

- Moram da napomenem da tu nije groblje. Oni su tu sahranili čovjeka, a ispod kovčega se nalazi vodovodna cijev koja vodi do moje kuće - priča Miloš.

Kako kaže, čovjek je preko njegove cijevi sahranjen 2014. godine. Kada je otkopana grobnica i tako oštećena cijev, radnici su je, priča, popravili, ali onda je postavljen sanduk...

- Prilikom sahrane čovjeka došlo je do oštećenja vodovodne mreže. Na mjesto oštećenja izašao je vodoinstalater JKP-a, vozač rovokopača i rukovodioc. Kvar je otklonjen, sahrana je obavljena, ali tako da je vodovodno crijevo postavljeno ispod kovčega pokojnika. Bio sam lično prisutan. Rukovodilac mi je obećao da će za nekoliko dana da premjeste vodovodnu mrežu da ne ide ispod groba. To nije urađeno - priča Miloš, a sve to u dopisu poslao je i Opštinskom vijeću 17. marta.

(Izvor: Telegraf)