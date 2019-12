Bivši Tačijev saradnik koji je odsjekao glavu srpskom policajcu, dobio poziv iz Haga

Osuđeni ratni zločinac i jedan od osnivača takozvane Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) Sabit Geci, dobio je poziv i na saslušanje u Specijalnom tužilaštvu u Hagu trebalo bi da se javi 30. januara.

Ovdašnjoj javnosti je možda manje poznat od pojedinih kosovskih političara koji su u prethodnom periodu takođe bili pozivani od strane Tužilaštva, pa tako i njegova zlodjela kojih ne da nije bilo malo, naprotiv. Štaviše, on je jedan od malobrojnih pripadnika nekadašnje OVK koji je čak i osuđen i to na 15 godina zatvora zbog zbog zlostavljanja zatvorenika u logorima Kukeš i Čakan na sjeveru Albanije tokom 1998-1999. godine.

Međutim, to je samo dio priče o njemu. Zapravo, radi se o osobi poznatoj i pod nadimkom “Veliki gazda”, koji se pominje u gotovo svim istragama o ratnim zločinima nad Srbima. Bio je nekadašnji lokalni komandant OVK i član naširoko poznate Dreničke grupe, čiji je jedan od komandanata bio i aktuelni kosovski predsjednik Hašim Tači.

Štaviše, pripadnici ove grupe su za razne zločine koji su uključivali ubistva i Srba, ali i Albanaca, osuđeni na nekoliko desetina godina, a jedan od njih je i Sabit Geci, nekadašnji Tačijev saradnik. Kada je on u pitanju, jedan od najtežih zločina za koji mu je suđeno bio je odsjecanje glave motornom testerom srpskom policajcu Ivanu Bulatoviću. I ne da je uradio samo to, već je i masakrirao njegovo tijelo. To je učinio kao pripadnik OVK, ali je imao pomoć nekoliko svojih saboraca. Sve to desilo se sredinom juna 1998. godine.

Kao pripadniku Dreničke grupe, njemu se 2015. godine u kosovskom Osnovnom sudu u Sjevernoj Mitrovici sudilo za ratne zločine u zatvoru OVK-a, u Likovcu, 1998. i 1999. godine. On je tada, zajedno sa još četvoricom saradnika, i nakon jednogodišnjeg sudskog postupka, oslobođen.

Odavno viđen za Hag

Međutim, on je u julu 2011. godine osuđen na 15 godina zatvora, zbog zlostavljanja zatvorenika u logorima Kukeš i Čakan na sjeveru Albanije tokom 1998-1999, a istraga protiv njega počela još 2002. Njegova zatvorska kazna ističe 2025.

Sabit Geci je, inače, prvi put uhapšen 2000. godine, zbog pucnjave u jednom od noćnih klubova u Prištini. Još tada, a i mnogo godina kasnije, o njemu se govorilo kao o osobi koja će se sasvim izvjesno naći pred Specijalnim sudom za zločine OVK u Hagu.

Međutim, aktivnosti pri OVK nisu jedine kojima se bavio. Kako su mediji spekulisali, on se nakon sukoba na KiM s kraja devedesetih godina, prebacio na drugi “biznis”, pa se u Prištini bavio reketiranjem i iznudama.

S tim u vezi, on je 2001. godine osuđen na pet godina zatvora zbog iznuđivanja novca.

Takođe, kosovski mediji su prije nekoliko godina prenosili da je Geci, koji je inače slovio za Tačijevu “udarnu pesnicu”, govorio da je Tačijevo ime sklonjeno iz optužnice za ratne zločine.

Geci je, inače, bio prvi značajni komandant nekadašnje OVK koga je uhapsila UNMIK policija, prema čijim izvještajima je Geci, uz još jednog bivšeg komandanta OVK Rustema Mustafu Remija, godinama naplaćivao “reket” vlasnicima prištinskih lokala.

Osim njega, koji se vezuje za ratne zločine i kriminalne aktivnosti, u priči oko kriminala su i njegovi sinovi koji imaju, takođe prema navodima medija, podebele kriminalne dosijee.

Prije nekoliko godina, tačnije 2015. njegova dvojica sinova uhapšeni su nakon incidenta u kome su izbodena dvojica aktivista Pokreta “Samoopredeljenje” na KiM, i to kada su sa još dvije osobe upali u prostorije ovog pokreta. Takođe, mediji su pisali i da je prošle godine kosovska policija, u akciji protiv organizovanog kriminala, iznude i zelenaštva, pretresla Gecijevu kuću u naselju “Pejton” u Prištini, ali to ovog puta nije imalo veze sa njim, već sa njegovim sinom, koji je sa grupom ljudi primoravao žrtve na zaduživanje.