U specijalnoj emisiji TV Prva posvećena aktuelnoj situaciji oko koronavirusa u Srbiji gost je predsjednik Aleksandar Vučić.

Biću spreman da uvedemo policijski čas 24 sata, niko neće moći na ulicu, rekao je predsjednik Srbije.

- Bio sam kriv za sve. Nisam zainteresovan šta kažete vi, ni šta će drugi misliti, već uvažavam mišljenje ljekara. Njih slušam. Ako bude bili potreba moraćemo ljudima da uvedemo policijski čas 24 sata. Niko neće moći u prodavnicu.

"Potrebno nam je 90.000 maski na dnevnom nivou"

- Što se tiče ostalih potrepština, nama treba na dnevnom nivou oko 90.000 maski. Primjera radi, Francuska je naručila milijardu! Sada stižu ove N95, još 15 miliona. Sve nekako uspijevamo, ali je trka sa vremenom. Pratim koliko koštaju, zato smo ograničili cijenu na 120 dinara, većina poštuje. A oni koji ne poštuju biće strogo kažnjeni", ističe Vučić, te dodaje:

"Snalazimo se i trudimo da napravimo što je više stvari moguće sami, bez tuđe pomoći. Laboratorije su problem jer nismo imali kapacitete. One će biti referentne, onu najbolju ćemo završiti do 8. aprila koju će nam Kina donirati, kada bude bio ne baš vrhunac, ali blizu vrhunca. Razumijete kad budemo testirali 4.500 ljudi, a 1.000 zaraženo. Mi tih 1.000 moramo da smjestimo negdje. A kad imate 2.500, pa 3.000, tada će nam odavno biti puni Sajam i Arena. Pogrešno je da razmišljamo da to toga neće doći. Vidim kojim to tempom ide, zato molimo ljude da ostanu kod kuće".

PROBLEM RESPIRATORA

- Srbija na sve strane nabavlja respiratore. Dobavljali smo iz Lajpciga. Kaira, Kine. Sa Kinezima smo imali sreću jer smo dogovarali direktono sa proizvođačima. Kupili smo 70, a dobili na poklon 100. Klinike nam izgledaju sjajno, ubacili smo nove respiratore. "Dragiša Mišović" je naše najjače uporište. Od novih 480 već smo ubacili u sistem 400. Mi smo platili još 480 koji bi trebalo da stignu u roku od osam dana. Ono što se dešava na svetskom tržištu je strašno, jer na primjer mi platimo, potpišemo ugovor i onda ne stignu jer neko drugi da više za pojedinačnu cijenu - rekao je Vučić.