Besmrtni vitez sa Košara poginuo spasavajući prijatelje: "Izvini majko, domovina me zove"

Potpukovnik Goran Ostojić "Ostoja" pao je kao vitez na braniku Otadžbine. Njega su ubili šiptarski teroristi na karauli Košare 28. jula 1998. godine

Komandant, načelnik Štaba 63. Padobranske Brigade Potpukovnik Goran Ostojić poginuo je prije 22 godine sa svojim vitezovima na borbenom zadatku u rejonu karaule Košare.

Prije 22 godina snage OVK, albanske vojske i NATO-a napale su rejon karaule Košare na jugoslovensko-albanskoj granici. Napad je bio silovit, iznenadio je Vojsku Jugoslavije, OVK je zauzela karaulu. Vojska Jugoslavije imala je 108 poginulih među kojima je bio i Levčanin Goran Ostojić.

Goran Ostojić, načelnik štaba slavne 63. padobranske brigade iz Niša, poginuo je na granici s Albanijom 28. jula 1998. godine pokušavajući da spase drugove specijalce koji su upali u zasjedu NATO vojnika. Pogodio ga je rafal, ali je samo jedan metak našao put do njegovog srca.

– Imao je pancir. Metak je našao jedno jedino mjesto: kroz ruku i grudni koš. Presjekao aortu kao nož. Njegov najbolji drug Gile radio je obdukciju. Rekao mi je: „Majko, ako vam je lakše da znate, nije se ni trenutak mučio, odmah je umro – sjeća se majka Jovanka, koja je uvijek strepila da „Gogija ne uhvate živog i muče“.

Goran Ostojić posmrtno je unaprijeđen u potpukovnika i odlikovan ordenom za hrabrost. Iza Gorana su ostali supruga Marina i sin Bogdan, koji žive u Nišu. U Jagodini i Rekovcu mnoge asocijacije i takmičenja nose ime Gorana Ostojića: osnovna škola, izviđački klub, ulica… Sestra od tetke Ljilja obožavala je svog najboljeg prijatelja – brata Gorana.

,,I bog se sagne da ubere cvijet“, naslov je najnovije knjige levačke pjesnikinje i učiteljice Jovanke Ostojić. Naslov romana, kako reče autorka, je metafora koju nije potrebno objašnjavati.

- Njegove riječi pamtim i danas…“Izvini, majko, ali domovina zove! Onda revoltiran kaže:,,Koliko si petica dala generacijama na rodoljublje… moraš da prihvatiš ovo… jesi li svjesna toga? I kada bi ga sad, ponovo, pitali da pođe da brani otadžbinu, on bi to učinio. On bi, opet bi pošao u zov domovine i pod stegnje, rekla je prije nekoliko godina na godišnjicu pogibije sina njegova majka.