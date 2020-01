Beograd značajno poboljšao svoje mjesto u svijetu

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je da je protekla godina bila za Srbiju pozitivna kako na svjetskoj političkoj sceni, tako i na unutrašnjoj, te da je zemlja značajno poboljšala svoje mjesto na svjetskoj političkoj sceni.

Sumirajući rezultate koje je Srbija postigla tokom 2019. godine, Dačić je ocijenio da je protekle godine bilo veoma važnih političkih rezultata kada je riječ o Srbiji, koju je posjetilo mnogo svjetskih državnika kao što su ruski predsjednik Vladimir Putin i francuski Emanuel Makron.

On je rekao da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imao veoma važne posjete širom svijeta, od Kine i Rusije, do Berlina i Pariza i NJujorka na Generalnoj skupštini UN, prenosi Sputnjik.

Dačić je ocijenio da je na domaćoj sceni Srbija ostvarila značajne rezultate kada je riječ o finansijskoj stabilnosti i konsolidaciji.

"Srbija ima konsolidovane javne finansije i to joj omogućava da dođe do povećanja zaposlenosti i investicija, do smanjivanja javnog duga i do mogućnosti da Srbija ima neki svoj dugoročni nacionalni plan kada je reč o razvoju. To je nešto što je važno za budućnost Srbije. U tom smislu, mislim da je ova godina bila pozitivna", rekao je on.

Dačić je ocijenio da svi žele da nastupajuća godina bude još pozitivnija i bolja i da mediji imaju što manje posla kada je riječ o negativnim stvarima.

Odgovarajući na pitanje da li je bilo i propuštenih šansi, Dačić je rekao da toga uvijek ima.

"Ponekad mi je veoma žao kada umesto važnih pitanja kojima treba da se bavimo, mi moramo da se bavimo nekim unutrašnjim političkim pokušajima izazivanja destabilizacije u Srbiji, različitim izmišljenim aferama i lažima što nam odvlači pažnju od pitanja stabilnosti i budućnosti Srbije", rekao je Dačić.