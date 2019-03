Beograd: Tokom protesta privedeno 18 ljudi

Tokom protesta u subotu i nedjelju, u Beogradu je privedeno 18 lica, devet zbog prekršaja zakona o javnom redu i miru, a osam zbog krivičnih djela - to je izjavio direktor policije Srbije, Vladimir Rebić.

"Od devet lica procesuiranih pred nadležnim sudom sedam njih je zbog slučaja vođenog po hitnoj proceduri i šest njih je osuđeno zatvorom do 30 dana, jedan novčano, dok se protiv dva lica vodi prekršajni postupak", rekao je Rebić za RTS.

On je objasnio da se radi o licima koja su se na "drzak i bezobziran" način ponašali prema zaposlenima u RTS-u i prema policijskim službenicima, a da je policija postupala zakonito i krajnje uzdržano.

"Fizička snaga je primjenjena isključivo prema najagresivnijim počiniocima, koji su najviše ugrožavali bezbjednost. U svim ostalim slučajevima išli smo sa upozorenjima. Krajnje uzdržano smo reagovali", rekao je Rebić i dodao da će unutrašnja kontrola ispitati da li je eventualno došlo do prekoračenja.

Rebić je rekao da je šest policajaca povrijeđeno i dodao da će nakon ovih događaja promijeniti taktika policije.

"Sada ćemo morati da angažujemo, ukoliko se na ovakav način nastave protesti, više policijskih službenika i da budemo na usluzi građanima", rekao je Rebić i dodao da će policija postupati isto ukoliko bude protesta danas u 15 sati.

"Nećemo dozvoliti nasilje i svi koji budu učinili prekršaj ili krivično djelo biće procesuirani. Pozivam građane da se uzdrže i obavljaju proteste u skladu sa zakonom", rekao je direktor policije.

Povodom zahtjeva Boška Obradovića da privedena lica budu puštebna, Rebić je rekao da je Srbija pravna država i da se policija ne miješa u odluke drugih nadležnih organa i ne može da utiče na odluku da se uhapšeni demonstranti oslobode.

On je rekao da, ako je nadležni sud donio odluku o zadržavanju uhapšenih do 30 dana, policija to ne može da mijenja.

On je naveo da nije tačna informacija da je policija uhapsila djecu, budući da najveći broj uhapšenih ima 20, a neki i 40 godina.