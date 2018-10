Beograd od Pariza traži informacije o napadu na navijače Crvene zvezde

Srbija će od Francuske tražiti informacije o incidentu i imena huligana koji su u Parizu napali navijače "Crvene zvezde" poslije fudbalske utakmice sa "Pariz Sen Žermenom".

"Srbija traži imena tih bandita. Kao što smo mi uredno slali izveštaje kao država Francuskoj za one koji su progonili i učestovali u ubistvu Brisa Tatona, tražimo isto to od njih. Ovde nije došlo do težih posledica, ali tražićemo sva imena onih koji su napadali navijače", rekao je Vučić novinarima u Beogradu.

Vučić je rekao da će Srbija tražiti da vidi i na koji način su ti "kriminalci sa motkama" kažnjeni.

"Valjda im je teško palo što ih niko nije primetio na stadionu, pa su zato rešili da iskale bes na "Zvezdinim" pristalicama. Ako se neko od tih huligana sa fantomkama pojavi ovde, nastavićemo dalju saradnju sa francuskim službama", rekao je Vučić.

Francuski mediji javili su da je nakon fudbalske utakmice koja je u srijedu odigrana u Parizu između "Pariz Sen Žermena" i "Crvene zvezde", oko stadiona "Park prinčeva" došlo do sukoba između policije i nekoliko stotina osoba sa kapuljačama na glavama.

Navodi se da su navijači francuskog tima prvi napali i da su išli po gradu da traže "Delije". Jednog su šutirali dok je ležao na zemlji, dok je drugi okrvavljen primijećen ispred jednog bara.

VUČIĆ: SVET ĆUTI NA POLITIKU ALBANACA

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je izjava Hašima Tačija da je "san svih Albanaca nacionalno ujedinjenje sa Albanijom" izraz kontinurane politike, te da ga više zanima šta će i da li će neko u međunarodnoj zajednici reagovati na takve izjave.

"Srbija je navikla na politiku Albanaca, a na koju svet ćuti", rekao je Vučić novinarima u Beogradu, gdje je učestvovao na skupu "Ka bezbednijoj Srbiji".

On je dodao da je mislio da se političari bave racionalnim stvarima, a ne snovima, i dodao da ga zanima da li će neko iz svijeta na to reagovati.

"Plašim se da će se praviti da to nisu ni čuli, ni videli kao ni mnoge stvari do sada. To nije politika slučajnosti, čak ni izazivanja pažnje. Svi albanski funcioneri sa Kosova i iz Albanije rade u popunosti u istom smeru i konkretno rade na tome", rekao je Vučić.

On je podsjetio da je nedavno Ramuš Haradinaj rekao da će od 1. januara biti uklonjene sve fizičke prepreke između Kosova i Albanije.

"Bilo je jedno mlako saopštenje iz Evrope, a sve drugo je bilo ćutanje. Ali, to nas ne iznenađuje, samo govori koliko treba da budemo pripremljeni i razumemo šta se dešava u našem okruženju i reagujemo na pravi način", rekao je Vučić.

Vučić je ponovio da nije otišao u Republiku Srpsku, kako bi izbjegao da pruži svaki izgovor onima koji žele nestanak Srpske i koji žele loše srpskom narodu.

"Sinoć je /hrvatski premijer Andrej/ Plenković u Mostaru podržao kandidata, valjda /Dragana/ Čovića i niko iz Evrope to nije osudio, jer jedna pravila imaju za sebe i svoje ljude, a druge za nas Srbe", rekao je Vučić u beogradskom hotelu "Hilton", gdje se održava skup.

On je istakao da Srbija mora da bježi od sukoba jer nema djece i budućnosti za bacanje, ali i da nikome neće dozvoliti da je gazi i ponižava.

Vučić je dodao da, ukoliko nema ekonomske bezbjednosti, jačanja ekonomije, privrednog rasta i smanjenja javnog duga, ne može se govoriti ni o drugim vrstama bezbjednosti.

"Naša politika je politika mira, rada, budućnosti, sa tom politikom ćemo nastaviti. Uvek smo spremi da stavimo do znanja da Srbiju niko neće moći da gazi i da je ponižavaju", rekao je Vučić, dodavši da će se narednih dana voditi rasprava o bezbjednosti u Srbiji i regionu.

Govoreći o regionalnim izazovima, on je naveo da je Srbija godinama unazad "kriva za sve" i da ga danas zato brine situacija u Prištini i odnos Beograda sa njom.