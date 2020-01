Beograd je spreman za pregovore ako to želi i albanska strana

Srbija pozdravlja američki prijedlog za boljom ekonomskom saradnjom Beograda i Prištine, ali to nije preduslov prihvatnja priznanje nezavisnosti, izjavio je direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.

Đurić je istakao da je važno da srpska strana ne odbacujemo dijalog i da je spremna za pregovore, pod uslovom da to želi i albanska strana.

"Pozdravljamo razgovore o željezničkoj i avio-liniji Beograd-Priština jer su takvi projekti značajni i za bolji standard Srba na Kosmetu", rekao je Đurić.

Đurić je naveo da je Vlada predvidjela još veća izdvajanja za projekte u južnoj pokrajini, te da je predviđena izgradnja novih objekata za veliki broj porodica.

"Očekujemo i veće angažovanje lokalnih političkih aktera na terenu koji moraju stići do svake srpske porodice, a oni koji to ne budu činili, biće smijenjeni", rekao je Đurić.

On tvrdi i da u Prištini nije moguće ono što se trenutno dešava u Crnoj Gori u vezi sa Zakonom o slobodi veroispovjjesti u Prištini jer srpski poslanici to neće dozvoliti, iako bi to Priština to jedva dočekala, prenose beogradski mediji.

"Poruka je da smo spremni za dijalog i da želimo stabilnost regiona, ali da ništa ne prihvatamo dok se ne ukinu takse od sto odsto na srpsku robu", istakao je Đurić.

O suđenju protiv šestoro Srba za ubistvo Olivera Ivanovića, Rurić je rekao da je taj proces farsa sa lažnim dokazima i svjedocima i da Srbija zato vodi svoju istragu.