Beograd i Priština ponovo sjedaju za sto: Lajčak želi nastavak dijaloga, nada se do kraja juna

Specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak namjerava da organizuje sastanak u okviru dijaloga Beograda i Prištine, čim se formira vlada u Prištini i otvore granice za putovanja, saznaje Tanjug u Briselu.



Lajčak je to rekao danas ambasadorima država članica EU u Odboru za politiku i bezbjednost, navode diplomatski izvori u Briselu.

Nada se da bi to moglo da se dogodi do kraja juna.

Dijalog Beograda i Prištine i budućnost zapadnog Balkana bile su teme panela koji je danas održan u Briselu, a specijalni izaslanik EU Miroslav Lajčak napisao je ranije danas na Tviteru da je dobio podršku 27 zemalja članica, za nastavak dijaloga Beograda i Prištine.