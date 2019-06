Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Metju Palmer izjavio je da je cilj sastanka u Berlinu i Parizu da se stvore uslovi da se obe strane vrate dijalogu uz posredovanje EU koji je već doveo do Briselskog dogovora i pomaka ka sveobuhvatnom dogovoru.

On je u intervjuu za Glas Amerike naveo da je potrebno da se Beograd i Priština vrate za pregovarački sto, kao i da vjeruje da je “apsolutno moguće“ da se to dogodi do kraja godine, ali da to ne može da predvidi.

- Trenutno nas više zanima da se obe strane vrate pregovaračkom stolu, da obnove dijalog i napreduju ka tom dogovoru, korak po korak. Ne mislim da bi postavljanje vještačkih rokova pomoglo u tom procesu, ali bismo voljeli da se pregovori nastave što je prije moguće, hitno - rekao je Palmer.

Palmer je rekao i da su SAD partneri EU koja vodi taj proces i da ne vidi razlog zašto bi se to mijenjalo.

- Ako postoji uloga za nas, to je da budemo kontsruktivni i da podržavamo taj proces – otvoreni smo za sve što je potrebno kako bismo podržali ovaj proces - rekao je on.

Upitan da li misli da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić spremniji da postigne kompromis nego što je bio ranije, Palmer kaže da je Vučić jasno rekao da je spreman da se vrati pregovorima kada se ukinu takse i da radi na postizanju dogovora o punoj normalizaciji odnosa.

- Vjerujemo da je iskren i da je kosovska strana iskrena u namjeri da se postigne puna normalizacija odnosa, ali to su komplikovana pitanja – politički, pshiloški, emocionalno. I potrebno je vrijeme da se to riješi, a prvi korak je da se obje strane vrate za pregovarački sto i pokrenu stvari u pravom smjeru - rekao je američki zvaničnik.

Prema njegovim riječima, SAD vjeruju da je Vučić posvećen evropskoj budućnosti Srbije i da svi koji su uključeni u ovaj proces shvataju da je za evropsku budućnost i Beograda i Prištine potrebna puna normalizacija odnosa.

- Mi se nadamo da dvije strane mogu da se nađu na pola, da pregovaraju, da postignu sporazum, primijene ga i otvore evropski put koji je čist i jasan - rekao je on.

Komentarišući izjavu Vučića da će Priština ukinuti takse “kada tako odluče njegovi zapadni mentori“, Palmer kaže da je važno da politički lideri u Beogradu shvate da Priština “ima nezavisne agencije, da nije instrument SAD, već nezavisna država koja ima svoju politiku“.

- Ta politika mora da ide svojim tokom. Pitanje tarifa izaziva političke tenzije na Kosovu. Mi bismo podržali ukidanje tarifa ako je to potrebno za povratak dijalogu, to bi bio važan korak naprijed, ali vjerujemo da je važno da obje strane samostalno upravljaju izazovima i nađu način da se vrate pregovorima - rekao je Palmer.

Palmer je rekao da postoje stvari koje SAD ne mogu da urade, a kako je rekao, jedna od njih je i podsticanje “partnera na Kosovu“ da pažljivo razmisle da li je uvođenje taksi u njihovom interesu.

- Mi smatramo da je u najboljem interesu Kosova sveobuhvatni sporazum sa Beogradom, a da bi se došlo do sporazuma potrebno je nastaviti dijalog, a da bi se nastavio dijalog – potrebno je da se prepreke u vidu carina uklone - smatra Palmer i dodaje da bi SAD voljele da sporazum bude “lokalni, trajan, fer, da može da se primijeni u potpunosti i da se proda javnosti“ Beograda i Prištine.

On dodaje i da SAD ne povlače crvene linije u procesu pregovora, u vezi onoga o čemu bi obje strane razgovarale, ali da to ne znači da su sve opcije otvorene.

Kako kaže, SAD bi voljele da vide najbolji mogući dogovor, koji bi obe strane dostavile ukoliko traže podršku te zemlje.

- Ako budemo imali nekih problema, mi ćemo to i reći i probati da ih riješimo, ali ovo nije naš proces, već njihov, mi ih samo podržavamo - rekao je Palmer.