Beograd će se žaliti UN jer Priština zloupotrebljava svoje prisustvo

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da će se Beograd žaliti UN zbog prisustva prištinske delegacije u hodnicima u sjedištu UN, njenog ponašanja i zloupotrebe tog prisustva.

"Bilateralni sastanci se dešavaju i tu na hodnicima i za taj prostor su članovi prištinske delegacije dobili propusnice. To je jedna vrsta zloupotrebe. Uputićemo protest UN, jer oni zloupotrebljavaju svoje prisustvo", rekao je Dačić za TV "Prva".

Dačić je pojasnio da je prištinska delegacija u zgradi UN prisutna zahvaljujući propusnici na kojoj je oznaka "O", koja znači ostali.

"Iskoristili su to što je na Kosovu i Metohiji prisutna mirovna misija i preko njihovog departmana su podneli zahtev da budu prisutni u UN", rekao je Dačić.

Na pitanje da li njihovo "lobiranje" može da ima posljedice po Srbiju, on je istakao da ne može.

"Sada više nemaju prostora, to je bilo nekada. Mi smo sve to sada pokrili. Ne verujem da će to njihovo lobiranje išta da promeni", dodao je Dačić, te istakao da sve više država želi da ostane neutralno po pitanju Kosova sve dok se ne postigne konačno rješenje.

On je kao primjer naveo situaciju sa premijerom Maroka koji je sjedio i pio kafu, kada mu je prišla prištinska delegacija i pitala ga da li mogu da sjednu pored njega.

Oni su sjeli, kako je rekao Dačić, i slikali se, a kasnije su to predstavili kao zvaničan razgovor o Kosovu, što je odmah demantovao upravo premijer Maroka.

Dačić je rekao da bi mu malo ko povjerovao kada kaže da je od početka zasjedanja Generalne skupštine UN imao 90 sastanaka.

"Evo kako, na svakih 15-20 minuta imam neki sastanak. Ja sam zbog toga najviše i došao. Uglavnom se bavim sastancima s predstavnicima drugih država i mislim da je ukupan broj sastanaka do kraja 96, tako je bar planirano", naveo je Dačić.

On je rekao da je sa nekima dovoljno da se pozdravite i pitate kako ste, ima li nešto novo, jer je riječ o tradicionalnim prijateljima Srbije, dok je za neke razgovore potrebno više vremena kako bi se sve objasnilo, pogotovo kada je riječ o Kosovu.

Dačić je izjavu za TV "Prva" dao upravo na jednom od hodnika u zgradi UN na Ist riveru, a u kojima su se odvijali, kako prištinska delegacija tvrdi, razgovori o Kosovu.

Duž tog hodnika su sobe, nalik kabinama, u kojima se na svakih dvadesetak minuta smjenjuju strane delegacije koje razgovaraju o njima važnim temama, a iz jedne takve "kabine" za izjavu novinarima izašao je i Dačić.