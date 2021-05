"Beograd će pobijediti ukoliko ga Priština tuži za genocid"

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da najave Prištine da će tražiti ratnu odštetu od Beograda i da će tužiti Srbiju za genocid, znači da Albancima nije stalo do dijaloga ni do kompromisa i poručio da će Beograd pobijediti ukoliko dođe do tužbe za genocid.



Vučić je na konferenciji za novinare nakon sjednice Predsjedništva SNS-a, čiji je lider, ponovio da Kosovo ne može samo da podnese tužbu.

"Oni to ne mogu da urade sami jer nisu nezavisna i suverena zemlja, moraće da to učine pod nečijom tuđom zastavom, pod nečijim tuđim imenom. Možda za njih Albanija nije tuđa zemlja, ali to će onda da izazove drugu vrstu komplikacija, a ono što će Srbija da uradi jeste da će iz toga da izađe kao pobednik", naveo je Vučić. On je rekao da vrijeme nije saveznik Srbije za rješenje pitanja Kosova i Metohije, mada, kako je ocijenio, neki misle drugačije, i naglasio da se stav velikih sila, kakve su NJemačka, Francuska i SAD neće promijeniti čak i da se "Srbija okrene naglavačke", naglašavajući da je za njih jedina uspješna Srbija – Srbija bez Kosmeta. Vučić je najavio da premijer Ana Brnabić i on od petka ulaze u aktivnu kampanju za vakcinaciju i da će ljude direktno na terenu pozivati da se odazovu. On je naglasio da će odluku o otvaranju Srbije donijeti Krizni štab, a da je njegova preporuka da se ne čeka subota već da sve bude otvoreno već u petak. U osvrtu na sjednicu Predsjedništva, Vučić je rekao da je podnio prijedlog da se formira radna grupa i uđe u pregovore za ujedinjenje sa strankom "Patriotski Savez Aleksandar Šapić". "To je za nas važno. Širimo front slobodarske Srbije, onih snaga koje mogu da pobede za prosperitet Srbije. Za to su nam potrebni novi ljudi i nova energija", rekao je Vučić.