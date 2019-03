Beograd će odgovoriti na eventalne vojne akcije Albanaca na sjeveru Kosmeta

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da će Beograd reagovati ako Priština, bez saglasnosti NATO-a i Kfora, pokuša da na sjeveru Kosova i Metohije sprovede bilo kakvu vojnu akciju.

On je rekao da je Srbija o tome upoznala sve predstavnike međunarodne zajednice, naglašavajući da Beograd neće provocirati sukobe.

"Pozivam sve da se ne igraju vatrom jer će Srbija reagovati", poručio je Dačić na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ministrom spoljnih poslova Španije Žozepom Borelom.

On je zahvalio Španiji za podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije po pitanju Kosmeta i ukazao da Beograd podržava Španiju kada je riječ o Kataloniji.

"Odbijamo bilo kakav kontakt sa separatistima iz Katalonije", istakao je Dačić i dodao da predstavnicima Katalonije nije dozvoljeno da otvore kancelariju u Srbiji.

On je ponovio da potezi poput uvođenja taksa na robu iz centralne Srbije, formiranja "nekakve vojske" i donošenja platforme za dijalog ukazuju da Priština ne želi dogovor i kompromis sa Beogradom.

"Platformu /za dijalog sa Beogradom/ mogu da okače o zid parlamenta kao interno obaveštenje", naglasio je Dačić, dodajući da ta platforma za Beograd nema nikakav značaj.

Dačić je ponovio da je Beograd opredijeljen za postizanje kompromisa sa Prištinom i za nastavak dijaloga čim takse budu ukinute.

On kaže da Beograd može samo da raduje najava visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbjednost Federike Mogerini da će eventualni sporazum Beograda i Prištine morati da dobije podršku Savjeta bezbjednosti UN.

"Nas to može samo da raduje, ali to ne znači da će doći do promene formata dijaloga koji se trenutno uopšte ne vodi", naveo je Dačić.

Španski zvaničnik je potvrdio podršku teritorijalnom suverenitetu i integritetu Srbije, te ukazao da njegova zemlja podržava dijalog Beograda i Prištine.

Borel je napomenuo da Madrid podržava evropski put Srbije i da reforme koje sprovodi Beograd pokazuju da Srbija napreduje velikom brzinom.

Dačić i Borel založili su se za jačanje ekonomske saradnje dvije države koja bi trebalo da prati visok nivo političkih odnosa.