Beograd će dio vakcina protiv virusa korona ustupiti Republici Srpskoj

Ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović rekao je da će Srbija ustupiti dio vakcina protiv virusa korona i Republici Srpskoj, ako ih bude imala dovoljno.

"Ako budemo imali dovoljno šta bi falilo da neki deo vakcina ustupimo i Republici Srpskoj, ako oni ne uspeju da nabave. Valjda je naš osnovni cilj da zaštitimo ljude od zaraze, da pomognemo", rekao je Stefanović.

Na pitanje da li u tom slučaju očekuje probleme iz Sarajeva, Stefanović je odgovorio da Srbija nikoga nije odbila ko god joj se obratio za pomoć, te dodao da Beograd hoće posebne veze sa svima u BiH.

"Naravno da volimo Republiku Srpsku i svoj narod, to niko ne može da spreči. Ali šta mi ugrožavamo ako nekome pomažemo, kada izgradimo školu, bolnicu, kada damo neku pomoć u novcu, šta je tu loše?", upitao je Stefanović.

On je rekao da Srbija time pomaže i cjelokupnoj BiH, jer to znači više investicija na teritoriji BiH, više izliječenih ljudi, više djece koja se školuju u najboljim uslovima.

"Valjda je to dobro. Ili oni podrazumevaju da tamo gde žive Srbi ne treba ništa da se investira, ne treba da se pomaže? Onda treba da se zapitaju šta je suštinski njihova poruka", rekao je Stefanović za Televiziju "Prva".

Povodom pojedinih najava o reviziji Dejtonskog sporazuma, Stefanović je ponovio nepromijenjen stav Srbije da je Beograd garant Dejtonskog sporazuma i da, dok se svi ne dogovore o svemu, ne može biti bilo kakve promjene.

"Mi ne možemo dozvoliti da se dogovore jedni sa drugima, a treći ne budu pitani i da se Srbi ne pitaju ni za šta i da to uvek ide samo na štetu srpskih institucija. Mislim da bi to bilo veoma štetno i ne bi dovelo do pozitivnog rešenja za BiH", istakao je Stefanović, dodajući da se Srbija trudi da se uopšte ne miješa u pitanja BiH.

On je podsjetio da Srbija sa Republikom Srpskom ima specijalne veze, što je pravo po Dejtosnkog sporazumu i da hoće da u skladu sa tim da nastavi da pomaže Srpsku.

"Hoćemo zajedno sa našim narodom da razvijamo najtoplije i najbolje moguće odnose i to nam niko ne može da zabrani. Ne može niko da nam zabrani da volimo Republiku Srpsku i Srbe koji žive tamo, niti će se to ikada dogoditi, to je osećaj našeg naroda", rekao je Stefanović.

On je odbacio oštre reakcije iz Prištine na početak vakcinacije protiv virusa korona na sjeveru Kosova i Metohije da Beograd time ruši njihov suverenitet i sprovodi etničku vakcinaciju.

"Kosovo i Metohija je naša južna pokrjaina. To što ne možemo da imamo potpuni suverenitet na celoj teritoriji i sprovrdemo sve mere, mi smo to učinili tamo gde je moguće, ali po zdravstvenim principima", rekao je Stefanović.