Beba skinuta sa respiratora nakon 25 dana, ali još nije proglašena pobjeda

Dječačić u Srbiji koji je rođen sa 920 grama, kome je mama preminula na porođaju, skinut je sa respiratora, a kako ljekari kažu za "Blic", mališan se hrabro drži, iako ima tek nešto više od jednog kilograma.

Beba je skinuta sa respiratora poslije 25 dana, na porođaju su ljekari reanimirali istovremeno i bebu i majku, ali je majka Brankica Ivanović (34) iz Vranja, nažalost, odmah nakon porođaja preminula. Iako je zdravstveno stanje bilo kritično, beba je izabrala da bude borac.

Prof. dr Anđelka Slavković, pomoćnik generalnog direktora KC Niš za dječije klinike kaže da je beba skinuta sa respiratora, da ima 1.180 grama, da spontano diše, ali da borba za život bebe traje danonoćno te da se svi nadaju da će mališan dobiti bitku.- Njegovo stanje prate intenzivisti, pedijatri, kako se kreću parametri na samom respiratoru tako i odlučuju da li je beba spremna za skidanje sa mašine. Sve vrijeme se prate biohemijske analize i na osnovu procjene se odlučuje kako će se dalje postupati sa djetetom. U ovom trenutku je došlo do poboljšanja svih biohemijskih parametara i ljekari su odlučili da skinu dijete sa mašine. Beba je to prihvatila dobro, spontano diše, hranu uzima na usta u malim količinama i sve je to dobro prihvatila. Takođe, svi drugi parametri u smislu mokrenja, tjelesne temperature su u redu, međutim, kako još uvek ima bakterijsku infekciju, beba je na antibiotskoj terapiji - kaže Slavković.