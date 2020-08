Beba preminule porodilje je stabilno, a ljekari kažu da borba još traje

Dječak koji je prijevremeno rođen sa samo 920 grama, a kome je majka odmah poslije porođaja u KC Niš umrla od posljedica korona virusa, dobio je ime Aleksandar.

Beba je stabilno i još se nalazi u inkubatoru i pod stalnim je nadzorom ljekara, prenosi Blic.

Njegov tata Branislav Ivanović kaže da se svaki dan moli da mu se sin oporavi i dođe kući. Kako kaže, to mu je jedina uspomena na pokojnu suprugu Brankicu.

"Svakog dana idem u Klinički centar da saznam kako mi je sin. Sada je samo važno da on ojača. Ne smijem da ga vidim zbog epidemije. On leži na intenzivnoj njezi i zaista bi bilo opasno da dođe do bilo kakvog kontakta, do, ne daj bože, infekcije ili bolesti. Izdržaću, biću strpljiv, on mi je sve što imam. Čekam dan da izađe iz bolnice, da zajedno odemo kući", kaže Ivanović.

Iz dana u dan, dodaje, vidi se neki pomak, ali je još rano za prognoze. Ipak, najvažnije je da nema pogoršanja.

"Kažu da ide nabolje i da je borac. Svi ljekari su uz njega, svi čine sve što je do njih. Još je u inkubatoru, jer je rođen na početku sedmog mjeseca i imao je svega 920 grama, ali sada lijepo napreduje", kaže sagovornik.

Kum je, kaže, izabrao ime za malog borca.

"Moj i Brankičin sin se zove Aleksandar. Ime mi se baš dopalo, a vjerujem da bi se svidelo i njegovoj mami. Teško je sve ovo. Ona mi mnogo nedostaje i mnogo me sve boli. Voljeli smo se najviše na svijetu i bili smo srećni, puni planova. Ali opet, moram da budem jak i da budem uz svog sina", poručuje neutješni Ivanović.

Podsjetimo, nesrećna žena neposredno prije smrti bila je negativna na korona virus. Uspjela je da se izbori sa zarazom, ali je došlo do komplikacija. Zbog pogoršanja njenog zdravstvenog stanja, a da bi spasli bebu, ljekari su je 27. jula uveče porodili carskim rezom na samom početku sedmog mjeseca trudnoće. Rođen je dječak koji je odmah smješten u inkubator. Srećom, njegov test na korona virus bio je negativan.

Ljekari: Beba je stabilno, borba traje

Mali Aleksandar star svega 12 dana i dalje se nalazi u inkubatoru u KC Niš u dečjoj klinici na intenzivnoj njezi. Kako kažu ljekari, njegovo stanje je stabilno.

"Borba još traje. Nadamo se najboljem ishodu. On je stabilno i važno je da nema pogoršanja. Pod stalnom je prismotrom ljekara na čelu sa neonatolozima. Borba nam predstoji, ali mi svi navijamo za njega jer je hrabar i veliki borac", kažu u KC Niš.