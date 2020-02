Batinaš koji je brutalno pretukao bračni par pobjegao iz pritvora

Igor Petrović (37), koji je zajedno sa Nenadom Ćurčićem (34) u januaru 2017. godine u Novom Sadu krvoločno i bez ikakvog razloga na ulici prebio žandarma Borisa Jevrosimova (36) i njegovu suprugu Svetlanu (36) pobjegao je iz kućnog pritvora, ekskluzivno saznaje Blic.

Petrović je sredinom novembra prošle godine, samo dan nakon izricanja sramno kratke presude u trajanju od dvije godine zatvora za prebijanje žandarma i njegove supruge, uhapšen u Somboru sa bezmalo 200 grama heroina nakon čega mu je određen pritvor.

Priznanje

Kako objašnjavaju u Višem sudu u Somboru, Petrović je na osnovu sporazuma o priznanju krivice osuđen na pet godina zatvora zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

– Nakon izricanja presude, Petroviću je ukinut pritvor 25. decembra i izrečena mu je kazna zabrane napuštanja stana uz primjenu elektronskog nadzora do pravosnažnosti presude, odnosno upućivanja na izdržavanje zatvorske kazne. Budući da se Petrović oglušio o mjere suda, postupajući sudija 28. januara ove godine donio je novo rješenje u kome je osuđenom određen pritvor, a nadležnima u Policijskoj upravi Sombor izdata je naredba da za Petrovićem izdaju potjernicu – kažu u Višem sudu u Somboru.

Iz izvora u policiji saznaje se da je Petrović u kućnom pritvoru u Bačkom Brestovcu presjekao kliještima nanogicu kada je shvatio da će uskoro na izdržavanje kazne i vjerovatno uz pomoć prijatelja umakao potjeri.

– Policija intenzivno traga za Petrovićem, za koga postoje indicije da planira da napusti Srbiju, ali da se vjerovatno i dalje krije kod nekog prijatelja ili pomagača. Nadamo se da ćemo ga uskoro uhapsiti jer su se u potjeru uključile i kolege iz drugih Policijskih uprava – kratko priča izvor iz somborske policije.

Igor Petrović i Nenad Ćurčić osuđeni su na samo dvije godine zatvora zbog prebijanja žandarma i njegove supruge zato što ovaj slučaj pred sudom nije tretiran kao pokušaj ubistva, već kao nanošenje teških tjelesnih povreda i napad na službeno lice, bez obzira na to što su napadači Jevrosimovu uspjeli da otmu pištolj i rane ga u šaku.

Kolege

Jevrosimove kolege sa kojima je razgovarao reporter Blica kažu da je Petrovićevo bjekstvo samo dokaz da su bili u pravu kada su izrazili protest zbog sramno kratke kazne na koju je on osuđen zajedno sa Ćurčićem.

– U procesu nam je zasmetalo to što djelo nije kvalifikovano kao pokušaj ubistva jer je sudija kao olakšavajuću okolnost uzela to da nije postojao motiv i da se kolegina službena legitimacija nije najbolje vidjela. Povrh svega, dobili su po dvije godine zatvora koje su praktično odslužili u pritvoru, a za ta krivična djela propisane su kazne od pet do osam godina zatvora. I sada kako mi da se zaštitimo kada se višestrukim povratnicima kriminalcima daju blage presude? Mi smo stalno na dužnosti, bez obzira na to da li smo u uniformi ili ne. Da li je ovo poruka da treba da okrenemo glavu na drugu stranu ukoliko vidimo neke sumnjive radnje, a nismo na dužnosti jer je očigledno da nas zakon ne štiti? – priča jedan rezignirani policajac uz napomenu da su i Petrović i Ćurčić poznati prestupnici i povratnici u kriminal i da ni on ni njegove kolege ne mogu da shvate zašto niko ne može da im stane na put.

Osuđivan

Igor Petrović, zvani Šiptar, osuđivan je zbog dilovanja i nanošenja teških tjelesnih povreda 2010. godine kada je uhapšen sa skoro kilogramom heroina koji je u kesicama krio zalijepljene za tijelo.

Tada je zbog prijave za trgovinu narkoticima i nekoliko prethodnih prijava za nanošenje teških tjelesnih povreda osuđen na četiri godine i šest mjeseci zatvora.

Međutim, nakon izdržane kazne od 14 mjeseci, zakon koji je inicirao tada inaugurisani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, omogućio je Petroviću da se, kao i stotini drugih osuđenika ranije, domogne slobode.

Petrović se početkom 2000. iz Prizrena preselio sa porodicom u Bački Brestovac, gdje je odmah počeo da “zameće kavge”, a njegov prijatelj Nenad Ćurčić, zvani Neško, iako u svom kraju poznat kao momak sklon prepirkama i tučama, nije hapšen do incidenta sa Jevrosimovim.

Udarci

Petrović i Ćurčić su u januaru 2017. godine zvjerski tukli Jevrosimova i njegovu ženu. Žandarm je zahvaljujući svojoj prisebnosti izašao kao pobjednik u nevjerovatnoj borbi na život i smrt, u kojoj je za sedam minuta dobio više od 100 udaraca.

Njemu su se dvojica mladića učinila sumnjivim jer su četiri sata sjedili u parkiranom automobilu u ulici, a kada su primjetili da ih gleda, počeli su da mu dovikuju. Iako je pokazao službenu legitimaciju, napadači su nastavili sa uvredama.

Oteli su mu pištolj, ispalili metak koji ga je pogodio u šaku, ali je uspio da ga uhvati za cijev i zaglavi čauru u njemu. Ipak, dobio je surove batine, a napadači se nisu libili ni da tuku njegovu suprugu, koja je uporno pokušavala da pomogne mužu, a nisu se zaustavili ni kada su vidjeli interventnu jedinicu kako stiže da ih uhapsi.

Invalid

Boris Jevrosimov ostao je trajni invalid sa prostrijeljenom šakom, a njegovoj supruzi, kojoj su napadači slomili ruku, stopalo i jagodičnu kost dok je branila muža, ostale su posljedice u vidu slabosti i manje pokretljivosti pomenutih ekstremiteta.