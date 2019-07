Bagzi: Đinđića su htjeli da ubiju poslije 5. oktobra, sastajao se sa Legijom u mojoj kući

Srpskog premijera Zorana Đinđića planirali su da ubiju odmah poslije 5. oktobra 2000. godine, kada je sa vlasti svrgnut Slobodan Milošević!

Ovo je u svom šokantnom svjedočenju otkrio svjedok-saradnik Dejan Milenković Bagzi (49), na suđenju za pobunu „crvenih beretki“. kada ga je ispitivao Zvezdan Jovanović (54), osuđen za ubistvo premijera Zorana Đinđića.

Bagzi nije precizirao ko je namjeravao da ubije premijera, ali je otkrio da je to čuo kada je Đinđić došao u njegovu kuću u Surčin na sastanak s Miloradom Ulemekom Legijom i Dušanom Spasojevićem Šiptarom.

Zvezdan je pitao Bagzija da li je s Ljubišom Buhom i Dušanom Spasojevićem organizovao sastanak Zorana Đinđića i Legije u svojoj kući i bio prisutan na njemu. Bagzi je odgovorio potvrdno i opisao događaj:

"To je bilo 5. oktobra, noć poslije toga. Tad me je čak i Legija nazvao telefonom. Nije mogao da dobije Dušana, nije mogao da dobije Čumeta i onda je rekao da ja probam da nađem i Čumeta i Dušana, da je dobio neko naređenje da ubije kao pokojnog premijera, da se nešto dešava čudno i da probaju da organizuju taj sastanak koji je održan kod mene u kući, u Surčinu", precizirao je Bagzi.

Zvezdana je zanimalo kako je uspio da dovede Đinđića na sastanak.

"Nisam ja uspeo. Ja sam zvao sam Čumeta, a on je nekog nazvao, da l’ Dragoljuba Markovića ili nekog drugog, pa smo stupili u kontakt", rekao je on i na insisitiranje Zvezdana da li je Đinđićevo obezbjeđenje došlo do njegove kuće ili je ostalo negdje dalje, odgovorio da misli da je ono ostalo negdje na benzinskoj pumpi.

Bagzi je otkrio i da je Legija tajno snimao Đinđića kada je dolazio na protest JSO u Kuli, u novembru 2001. On je dodao da su tada postavili i svog kamermana da snima tajno premijera.

"Premijer nije ni znao da će da bude sniman i završilo se tom njihovom pobjedom. Tačnije, pobjedom Dušana i Legije. Mada, kada je Legija došao poslije svega u Šilerovu, rekao mu je: „Jesi li vidio kakav je snimak ispao, kako je sve ispalo“, Dušan mu je odgovorio: „Ej, pa daj da damo pare ovom kamermanu“. Legija mu je rekao: „Nema potrebe da mu dajemo, ja sam mu kupio tu kameru“, naveo je svjedok saradnik.

Bagzi je objelodanio i da je Šiptaru bilo krivo što poslije protesta nije smijenjen tadašnji ministar policije Dušan Mihajlović, ali da Legiji do toga nije bilo stalo.

"Završilo se tako, bili su zadovoljni i Legija i Dušan, s time što je pokojnom Dušanu više bilo krivo što nije uspio da smijeni i Dušana Mihajlovića. On je baš bio da se i ovaj smijeni. Legija je rekao da je to najviše što su mogli da dobiju", kazao je Bagzi.